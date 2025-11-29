Κηφισιά - Πανσερραϊκός: Μέσω VAR απευθείας κόκκινη στο Λιάσο
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό ο Λιάσος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα από παρέμβαση του VAR.
Με δέκα παίκτες έμεινε ο Πανσερραϊκός στο φινάλε του πρώτου μέρους της αναμέτρησης με την Κηφισιά στη Νίκαια. Λίγο πριν τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο Λιάσος έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Αντόνισε πάνω στην αριστερή γραμμή του πλαγίου.
Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδωσε κίτρινη κάρτα στον χαφ των Λιονταριών, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Γιουματζίδη ανακέλεσε την απόφαση του και τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα.
