Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό ο Λιάσος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Με δέκα παίκτες έμεινε ο Πανσερραϊκός στο φινάλε του πρώτου μέρους της αναμέτρησης με την Κηφισιά στη Νίκαια. Λίγο πριν τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο Λιάσος έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Αντόνισε πάνω στην αριστερή γραμμή του πλαγίου.

Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδωσε κίτρινη κάρτα στον χαφ των Λιονταριών, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Γιουματζίδη ανακέλεσε την απόφαση του και τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα.