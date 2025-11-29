Στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό ο Τζέρεμι Αντόνισε σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με υπέροχο σουτ.

Η Κηφισιά πήγε στα αποδυτήρια της Νεάπολης στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, ούσα μπροστά στο σκορ με 1-0, όμως θα μπορούσε το προβάδισμα της να ήταν μεγαλύτερο.

Στο 26ο λεπτό ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου, Τζέρεμι Αντόνισε, έπιασε τρομερό σουτ εκτός περιοχής και η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο του Τιναλίνι.