Κηφισιά - Πανσερραϊκός: Τράνταξε το δοκάρι με φανταστικό σουτ ο Αντόνισε
Στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό ο Τζέρεμι Αντόνισε σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με υπέροχο σουτ.
Η Κηφισιά πήγε στα αποδυτήρια της Νεάπολης στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, ούσα μπροστά στο σκορ με 1-0, όμως θα μπορούσε το προβάδισμα της να ήταν μεγαλύτερο.
Στο 26ο λεπτό ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου, Τζέρεμι Αντόνισε, έπιασε τρομερό σουτ εκτός περιοχής και η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο του Τιναλίνι.
