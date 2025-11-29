Κηφισιά - Πανσερραϊκός: Υπέροχη κομπίνα σε κόρνερ και 1-0 ο Λαρουσί
Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό η ομάδα του Λέτο «τρύπησε» την άμυνα των Λιονταριών με κομπίνα σε κόρνερ και ο Λαρουσί άνοιξε το σκορ.
Η Κηφισιά πήρε προβάδισμα στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στη Νεάπολη, καθώς για ακόμα μια φορά εκμεταλλεύτηκε μια «δουλεμένη» κομπίνα σε στατική φάση.
Στο 14ο λεπτό το κόρνερ των γηπεδούχων εκτελέστηκε με πάσα, Αντόνισε - Πόμπο έκαναν το 1-2, ο πρώτος πλάσαρε μέσα από την περιοχή, ο Τιναλίνι τον νίκησε και στην επαναφορά ο Λαρουσί με δυνατό σουτ έκανε το 1-0.
