Στο 14ο λεπτό το κόρνερ των γηπεδούχων εκτελέστηκε με πάσα, Αντόνισε - Πόμπο έκαναν το 1-2, ο πρώτος πλάσαρε μέσα από την περιοχή, ο Τιναλίνι τον νίκησε και στην επαναφορά ο Λαρουσί με δυνατό σουτ έκανε το 1-0.