Οι δέκα παίκτες του ΠΑΟΚ και ο κόμβος της Λιβαδειάς...

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πώς ο ΠΑΟΚ πλήρωσε ένα μικρό κακό του διάστημα που ήταν σα να έπαιζε με δέκα παίκτες και πόσο αυτό το 1-1 μπορεί να επηρεάσει το πολύ δύσκολο ματς της Κυριακής.

Ο ΠΑΟΚ έκανε πολλά πράγματα καλά στον αγώνα με την Μπραν. Δεν κέρδισε όμως… Όταν χάνεις έτσι δύο τόσο πολύτιμους πόντους, η αξία των κακών λεπτών σου δυστυχώς μεγαλώνει σε σημασία…

Δεν άξιζε να χάσει έτσι αυτούς τους δύο πόντους ο Δικέφαλος. Με αυτό το 1-1 στο τέλος όμως, έπαθε μία ζημιά που μπορεί να του δημιουργήσει θέματα στο επόμενο διάστημα. Όλα αυτά λόγω του τελειώματος στον αγώνα με τους Νορβηγούς. Είναι δίκαιο να αναφερόμαστε τόσο πολύ στα πέντε λεπτά; Όταν σε πληγώνουν τόσο…

«Όχι δεν χάσαμε τον έλεγχο. Δεν αμυνθήκαμε καλά σε μία φάση…» είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ όταν τον ρωτήσαμε σχετικά. Στην μετάδοση βέβαια εγώ ένιωθα ότι σε εκείνο το διάστημα μετά το 82΄, 84΄, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βγει από την περιοχή του. Κλείστηκε, πιέστηκε και έδιωχνε με έναν πανικό. Ήταν σαν να μύρισαν αίμα οι αντίπαλοι που γέμισαν την περιοχή του Παβλένκα και έβαλαν το γκολ…

Πέρσι «έτρωγε» τέτοια γκολ ο ΠΑΟΚ! Στα τελειώματα δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα και πολλές φορές η κάθε Καλλιθέα, Βόλος, ΌΦΗ ακόμη και μέσα στην Τούμπα τον πίεζαν, τον έκλειναν και του έπαιρναν βαθμούς. Έτσι έγινε -δυστυχώς για τον Δικέφαλο- και σε αυτό το ευρωπαϊκό ματς.

Ο Λουτσέσκου παραδέχθηκε ότι… «δεν γινόταν να μην κάνω αλλαγές σε παίκτες που εξουθενώθηκαν, αλλά ναι είναι αλήθεια ότι από τους παίκτες που ήρθαν στο τέλος δεν πήραμε την φρεσκάδα που έπρεπε». Έτσι είναι και σε αυτό ο Ντεσπόντοφ έχει το άλλοθι λόγω του κορονοϊού που ο Λουτσέσκου είπε ότι πέρασε. Ο Τσάλοφ όμως;

ΟΔΥΝΗΡΟΣ ΤΣΑΛΟΦ…

Λυπάμαι αλλά ο ΠΑΟΚ έχασε το τρίποντο αυτό σε μεγάλο ποσοστό λόγω του Τσάλοφ και του ότι «έπρεπε» να μπει στο τέλος του αγώνα, για να αντικατασταθεί ο εξουθενωμένος Γιακουμάκης. Ήταν οδυνηρό, ήταν δραματικό, αλλά από εκείνη την ώρα ο ΠΑΟΚ έπαιζε με δέκα παίκτες! Βγήκε ο Γιακουμάκης που μάχονταν για κάθε μπάλα και φυσικά έπαιξε βασικό ρόλο στο γκολ, για να μπει ο Ρώσος που… δυστυχώς ήταν αρνητικός για τον ΠΑΟΚ και πραγματικά καλός για τους Νορβηγούς. Τα αβίαστα λάθη που έκανε σε ΟΛΕΣ τις επαφές με την μπάλα εκνεύρισαν πάρα πολύ και το κοινό και όλο αυτό το σκηνικό επηρέασε την ομάδα. Νιώθω ότι αυτή η κατάσταση έριξε την αυτοπεποίθηση όλων που φυσικά είχαν κουραστεί και η Μπραν έκλεισε τον ΠΑΟΚ στην περιοχή του. Έτσι έγινε το κακό…

Την «πάτησε» ο ΠΑΟΚ παρά το ότι από το 20΄ μέχρι να μπει ο Τσάλοφ ήταν πολύ ανώτερος. Οι Νορβηγοί μπήκαν καλά, οι παίκτες του Λουτσέσκου χρειάστηκαν και πάλι χρόνο να διαβάσουν το ματς, αλλά μετά το πέναλτι που έπιασε ο Παβλένκα, πήραν φόρα… Ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ και σε μεταβάσεις και αμυντικά. Έχασε ευκαιρίες, έβαλε ένα γκολ με τον δικό του τρόπο φέρνοντας σε καλή θέση βολής τον Ιβανούσετς και… όσο έπαιζε με 11 ικανούς παίκτες, κρατούσε εύκολα.

Στο τέλος οι ασπρόμαυροι ήταν πολύ απογοητευμένοι! Ξόδεψαν πάρα πολλές δυνάμεις, αλλά έμειναν στους οκτώ πόντους που θα τους αγχώσουν για τη συνέχεια. Άξιζε η απόδοσή τους να φθάσουν στους 10 πόντους και να είναι πολύ γερά μέσα στο Europa League. Και τώρα;

Είμαστε σε φάση που λείπει ο Κωνσταντέλιας, λείπει ο Πέλκας και ο Καμαρά. Τρεις παίκτες που σαφώς θα γέμιζαν και χθες τον ΠΑΟΚ και θα του έφερναν την ενέργεια που έψαχνε ο Λουτσέσκου και δεν έβρισκε από τον πάγκο. Το ότι βέβαια έχει τον Τσάλοφ ως αναπληρωματικό φορ δεν είναι δική του ευθύνη. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει κάτι που και ο ίδιος κατάλαβε τον Αύγουστο, αλλά δεν πρόλαβε να διορθώσει. Ο Τσάλοφ που έπαθε… Σαμάτα. Ένας φορ που δεν μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές τις οποίες ζητάει ο προπονητής του, ως επιθετικός μένει μακριά από το γκολ και όλα αυτά τον καταρρακώνουν. Έτσι -όπως και ο Σαμάτα- φθάνει σε αγώνες με τόσο κακή ψυχολογία, να μην δείχνει καν… επαγγελματίας ποδοσφαιριστής! Κρίμα…

Και τώρα έρχεται το πιο κομβικό ματς! Ο Λεβαδειακός νιώθω ότι είναι καλύτερος της Μπραν. Παίζοντας τον ΠΑΟΚ μετά από τόση χαμένη ενέργεια σε ευρωπαϊκό αγώνα, σίγουρα θα είναι πολύ-πολύ επικίνδυνος. Αυτό το ματς είναι πολύ-πολύ πιο δύσκολο και για εμένα καθοριστικό μέχρι να βγει το 2025. Θα ήταν ακόμη και αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε χθες. Τώρα έγινε πολύ πιο δύσκολο… Η κόπωση είναι εκ των πραγμάτων σωματική σε διάστημα μάλιστα που υπάρχουν απουσίες, τώρα έγινε και πνευματική!

Την Κυριακή για τον ΠΑΟΚ παίζονται πολλά. Πάρα πολλά…