Η διαχείριση του κεφαλαίου «Ρίτσαρντ Σιάο» είναι το φωτεινό παράδειγμα και για την ΠΑΕ Άρης

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τις προσπάθειες προσέγγισης ισχυρού επιχειρηματία στην ΠΑΕ Άρης και τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση επίσημου ενδιαφέροντος.

Σε περιβάλλον στυγνού καπιταλισμού κυριαρχούν οι στοιχειώδεις κανόνες οικονομίας. Συναισθηματισμοί δεν υπάρχουν. Τα νούμερα λογαριάζονται με ακρίβεια και η απόφαση επένδυσης εξαρτάται από τις προϋποθέσεις απόσβεσης αυτής. Ο ρομαντισμός επίσης στέκεται σε μια γωνιά σαν απλός παρατηρητής, γνωρίζοντας ότι δεν διαθέτει τη δύναμη του παρελθόντος. Τα κεφάλαια αναζητούν συνθήκες επιστροφής, σε διαφορετική περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση επένδυσής τους. Σκληρό, αλλά απόλυτα αληθές.

Καθώς στον ποδοσφαιρικό Άρη κυριαρχεί η κουβέντα περί επαφών με ισχυρούς επιχειρηματίες – όπως αποκάλυψε στη διαδικτυακή εκπομπή του ο SUPER 3 – αυτομάτως το ενδιαφέρον εστίασε εκεί γιατί πολύ απλά αντιλαμβάνεται ο καθένας την ανάγκη μιας μεγάλης αλλαγής. Αυτή η οσμή κυκλοφορεί έντονα στη διαμορφωθείσα αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω ονόματα και διευθύνσεις, ούτε όμως έχω λόγο να αμφισβητήσω όλα όσα ξεστόμισαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρεως. Υποψιάζομαι ή μάλλον είμαι βέβαιος ότι πριν φτάσουν στο σημείο κοινοποίησης της ελπίδας, φιλτραρίστηκε προσεκτικά η κάθε λέξη με σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Μακριά από αμπαλαρίσματα και εντυπωσιακές κορδέλες.

Είναι αντιληπτό επίσης ότι η μάζα των φίλων του Άρη αναζητά – απελπισμένα – επιπλέον πληροφορίες. Δεν είναι ζήτημα κουτσομπολιού, αλλά η ελπίδα που θέλει να αποκτήσει σάρκα και οστά. Κι αυτή η αναζήτηση είναι δικαιολογημένη. Θυμηθείτε όμως τι έγινε στην ΚΑΕ Άρης. Κατά τη στιγμή της κορύφωσης του ενδιαφέροντος, ο Αρειανός ντουνιάς ασχολούταν με μια άλλη επενδυτική ιστορία και δεν είχε ιδέα για το επενδυτικό fund το οποίο είχε εκφραστεί – έστω ανεπισήμως – αρκετούς μήνες νωρίτερα. Κι όταν έφτασε το περιβόητο letter of intent μέσω του οποίου επικυρώθηκε η πρόθεση επένδυσης, το ημερολόγιο έγραφε, θαρρώ, 17 του Μάη κι εκεί, ουσιαστικά, όλα είχαν τελειώσει. Απέμεναν τα τυπικά.

Αυτό το fund αποφάσισε να επενδύσει στην ΚΑΕ Άρης γιατί διαπίστωσε ιδανικές προϋποθέσεις επιστροφής των χρημάτων του στο επίπεδο που έχει οριοθετήσει δίχως την ανακοίνωση παράλληλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, όπως συνηθίζεται στους ελληνικούς αθλητικούς οργανισμούς. Το τελευταίο έχει τη σημασία του γιατί η πλειοψηφία των «επενδυτών» στην Ελλάδα συνδυάζει επιχειρηματικές κινήσεις και τις βάζει όλες στην ίδια σακούλα. Μέσα σε αυτή είναι και το επικοινωνιακό. Κάποιες κινήσεις βγάζουν, ενδεχομένως ηθελημένα ή μάλλον δεδομένα εκ των προτέρων, αρνητικό ισολογισμό, άλλες όμως βγάζουν συντριπτικά θετικό. Είναι δηλαδή η υπολογισμένη «χασούρα» στον βωμό της υλοποίησης άλλων στόχων.

Συνολικά όμως, η απόφαση επένδυσης εξαρτάται από τις προϋποθέσεις επιστροφής των χρημάτων. Για παράδειγμα, η ευρεία οπαδική βάση είναι προαπαιτούμενο. Το brand του club απαιτείται να είναι ισχυρό γιατί τούτο αποτελεί τον μοναδικό τρόπο επίτευξης εμπορικών συμφωνιών μέσω των οποίων θα πολλαπλασιαστούν τα έσοδα της εταιρίας. Η αγωνιστική προοπτική και το επίπεδο δημοτικότητας του αθλήματος, προφανώς, παίζουν καταλυτικό ρόλο παράλληλα της εξέλιξής του σε διεθνές επίπεδο. Οι υποδομές του συλλόγου επίσης κυριαρχούν στην πυραμίδα των προϋποθέσεων. Το περιβάλλον λειτουργίας και οι αθλητικοί νόμοι του κράτους – αναλόγως αυτών αποκτά επενδυτική ευχέρεια το fund – είναι εξίσου στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη. Όλ’ αυτά αφορούν το club. Το σχέδιο ανάπτυξης του τελευταίου σε όλα τα επίπεδα βρίσκεται στα «μυαλά» των επενδυτών.

Το επενδυτικό fund συμφερόντων του Ρίτσαρντ Σιάο επένδυσε στην ΚΑΕ Άρης γιατί λογάριασε όλα τα παραπάνω. Κατέληξε μάλιστα στο συμπέρασμα ότι ένα τόσο ισχυρό brand όπως ο άλλοτε αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ συγκεντρώνει μεγαλύτερη προοπτική απόσβεσης της επένδυσης και προσφέρεται σε καλή τιμή. Τούτο μαρτυρά εξάλλου και η πρόωρη εξόφληση του συνόλου των χρεών της εταιρίας. Γνωρίζαμε για την τελευταία ημέρα του Δεκέμβρη, τελικώς όμως αυτή έγινε έναν μήνα νωρίτερα. Στην πραγματικότητα, δύο μήνες πριν, γιατί το ποσό που είχε απομείνει ήταν εξαιρετικά μικρό σε σύγκριση με τούτο που είχε κατατεθεί τον περασμένο Οκτώβρη.

Αυτό έγινε γιατί η ηγεσία του fund είδε ότι α) διατέθηκε το σύνολο των εισιτηρίων διαρκείας που τέθηκαν προς διάθεση παρότι προχώρησε σε αύξηση της τιμής αυτών, β) διαπιστώθηκε αύξηση των εμπορικών εσόδων της εταιρίας σε ποσοστό 63% δίχως μάλιστα να είχε να επιδείξει αγωνιστική επιτυχία και πατώντας πάνω στον ούριο άνεμο της ιδιοκτησιακής αλλαγής και γ) αντιλήφθηκε ότι παρά την παρακμή των προηγούμενων ετών αυτό το brand παραμένει ακμαίο και ελκυστικό ακόμη και σε διεθνή media. Κοινώς κατάλαβε το λεγόμενο commitment που επαναλαμβάνουν, καθόλου τυχαία, οι ξένοι επενδυτές δίνοντας βάση στον βαθμό του δεσίματος μεταξύ ομάδων και οπαδικής μάζας. Μπορεί δηλαδή μια ομάδα με μικρότερη οπαδική βάση σε σύγκριση με μια άλλη να εκτιμηθεί πιο ελκυστική λόγω του επιπέδου αφοσίωσης των φιλάθλων της.

Δεν θα μπω στον πειρασμό καταγραφής στοιχείων γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι θα το πράξω με ακρίβεια, εικάζω όμως ότι ένα σημαντικό μέρος των χρεών καλύφθηκε από τα φετινά έσοδα της εταιρίας. Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ενός διψασμένου κοινού, έτοιμου να ανταποκριθεί σε υψηλότερες προσδοκίες υπό την προϋπόθεση παροχής πραγματικής αγωνιστικής ελπίδας. Για παράδειγμα, οι εκπρόσωποι του fund εντυπωσιάστηκαν με το υψηλό ποσοστό πληρότητας του γηπέδου στη διάρκεια μιας μακράς, μη πετυχημένης, περιόδου. Ο τελευταίος τίτλος του μπασκετικού Άρη ήταν το μακρινό 2004! Και με εξαίρεση δύο σεζόν, στα τελευταία 15 χρόνια πάλευε για την επιβίωσή του κουβαλώντας τον βραχνά των χρεών και την αδυναμία οριοθέτησης μεγάλων αγωνιστικών στόχων.

Επιστρέφοντας λοιπόν στο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΠΑΕ Άρης, ως οργανισμός που βασίζεται στην οπαδική μάζα του, ο Άρης πρέπει να ανταποκριθεί στις δικές του υποχρεώσεις. Έστω κι αν το στομάχι έχει γίνει δαντέλα. Η εμπορική αξία είναι αδιαμφισβήτητη, ομοίως και η αφοσίωση της οπαδικής μάζας παρότι έχουν περάσει 55 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία κατάκτηση τίτλου και σε όλο αυτό το διάστημα οι λύπες κυριαρχούν των χαρών. Το βίωμα τέτοιας κατάστασης είναι επώδυνο ψυχολογικό και κανείς δεν μπορεί να το αντιληφθεί παρά μόνο αυτός που το νιώθει καθημερινά στο πετσί του. Από την άλλη πλευρά όμως, η επίδειξη ισχυρής δυναμικής είναι αναγκαία προς την κατεύθυνση που θέλει να κινηθεί ο οργανισμός…