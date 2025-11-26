Κίνι: «Στον Ολυμπιακό οι οργανωμένοι έρχονταν στο προπονητικό με πλήρη ασυλία για να μας... βάλουν στην πρίζα»

Στην εμπειρία του από τον Ολυμπιακό αναφέρθηκε ο Κίνι, παραχωρώντας συνέντευξη σε ισπανικό Μέσο εν όψει της επίσκεψης της Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο.

Ο Κίνι βρίσκεται στην Ελλάδα από το 2023 και πλέον έχει μάθει το ελληνικό ποδόσφαιρο και από την καλή και από την... ανάποδη, πρώτα στη μονοετή θητεία του στον Ολυμπιακό κι έπειτα στον Ατρόμητο, τη φανέλα του οποίου φοράει μέχρι σήμερα.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, εν όψει της επίσκεψης της Ρεάλ Μαδρίτης στο Γ. Καραϊσκάκης για το Champions League, παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική ιστοσελίδα «abc.es» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εμπειρία του από τους «ερυθρόλευκους».

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Ολυμπιακό, οι οργανωμένοι οπαδοί έρχονταν συχνά στο προπονητικό κέντρο για να μας μιλήσουν και να μας βάλουν στην πρίζα. Το έκαναν με πλήρη ασυλία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός αμυντικός.

Τις σχετικές δηλώσεις του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού αναπαρήγαγε και η MARCA, που σε δημοσίευμά της έγραψε: «Ο Κίνι δεν μιλάει εξ αποστάσεως, αλλά από άμεση εμπειρία. Θυμάται ακόμη την πιο τεταμένη νύχτα της καριέρας του, σε έναν αγώνα στον Βόλο, όταν οι κερκίδες μετατράπηκαν σε πυριτιδαποθήκη: καπνογόνα, πεταμένα καθίσματα, οπαδοί να πηδούν στον αγωνιστικό χώρο, και εισβολές της αστυνομίας με χημικά ενώ οι παίκτες γίνονταν στόχος αποδοκιμασιών στον πάγκο.

Ένα απόλυτο χάος που, όπως αναφέρει η ABC, συνοψίζει την ουσία ενός πρωταθλήματος όπου γιγαντιαίες ομάδες, δυσβάσταχτοι προϋπολογισμοί, παρορμητικές αποφάσεις από τους συλλόγους συνυπάρχουν… Και σύνδεσμοι οπαδών ικανοί να τινάξουν στον αέρα ολόκληρη εβδομάδα δουλειάς απλώς με μία ανακοίνωση ότι "θα έρθουν να μιλήσουν"».