Ο Λεβαδειακός ενημέρωσε για το όφελος που θα έχουν όσοι φίλοι του πάρουν εισιτήρια για το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο Λεβαδειακός αποφάσισε να επιβραβεύσει όσους φίλους της ομάδας προβούν στην αγορά εισιτηρίου για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague δίνοντάς τους ένα... μπόνους.

Οι Βοιωτοί ενημέρωσαν εκείνοι που θα αγοράσουν εισιτήριο για το ματς με τον «δικέφαλο του βορρά», οι τιμές των οποίων ξεκινούν από τα 30 ευρώ, θα πριμοδοτηθούν με μία έκπτωση πέντε ευρώ στα εισιτήρια του επόμενου εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ στις θύρες 1 και 3.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» (30/11, 19:00), καθώς και της 14ης αγωνιστικής με αντίπαλο την ΑΕΛ (13/12, 17:00), ξεκινάει αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έχουν ως εξής:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 1, 3 30 € 1, 3-Παιδικά 10 € 2 50 € 2-Παιδικά 25 €

Οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την ΑΕΛ έχουν ως εξής:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 1, 3 15 € 1, 3-Παιδικά (από το 2012 έτος γεννήσεως) ΔΩΡΕΑΝ 2 40 € 2-Παιδικά 20 €

*Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητο οι φίλαθλοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Η στήριξή σου ανταμείβεται!

Αγόρασε τώρα το εισιτήριό σου για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και κέρδισε ειδική προνομιακή τιμή για τον αγώνα με την ΑΕΛ:

👉 Εισιτήριο μόνο 10€ (αντί για 15€ στις θύρες 1 και 3)

*Ισχύει αποκλειστικά για ταυτόχρονη αγορά!

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους γηπεδούχους θα γίνεται:

μέσω του APOL STORE

(Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00-14:00 και 18:00-20:30

Τετάρτη 10:00-14:00

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΠΡΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΠΑΟΚ 10:00-14:00 και 18:00-20:00

ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΠΑΟΚ 10:00-18:00)

μέσω web – Ισχύει για όσους φιλάθλους έχουν αγοράσει τουλάχιστον ένα εισιτήριο προηγούμενου εντός έδρας αγώνα Πρωταθλήματος της ομάδας μας για τη σεζόν 2025-2026.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων στο γκισέ του γηπέδου.

! ΤΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ !

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου, του αριθμού ΑΜΚΑ, καθώς και του αριθμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του κάθε φιλάθλου.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2025/2026, σύμφωνα με τη σχετική κυβερνητική απόφαση, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής gr Wallet στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου των φιλάθλων. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής, ως εκ τούτου, αποτελεί βασική προϋπόθεση εισόδου στο γήπεδο . Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να το κάνουν εδώ.

στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου των φιλάθλων. . Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να το κάνουν εδώ. Αναφορικά με την ταυτοποίηση των κατοίκων του εξωτερικού στην εφαρμογή Ggr Wallet μέσω της επιλογής ‘’Event Tickets’’, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κατόχους διαβατηρίων NFC τεχνολογίας ή νέων ταυτοτήτων NFC τεχνολογίας. Ο δηλωθείς αρ. διαβατηρίου NFC τεχνολογίας ή ο δηλωθείς αρ. ταυτότητας NFC τεχνολογίας, κατά την αγορά του εισιτηρίου, θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αρ. διαβατηρίου/ταυτότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Ggr Wallet, σε διαφορετική περίπτωση δε θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση του εισιτηρίου. Κατά την αγορά του εισιτηρίου παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, αλλά και τα στοιχεία κατόχου μόνο με κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες. Η επιλογή ‘’Event Tickets’’ δεν απευθύνεται στους κατοίκους του εξωτερικού που διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο. Παρακαλείσθε να μην επιλέγετε το ‘’skip’’ καθώς στο τέλος ακυρώνεται η όποια κίνηση έχει πραγματοποιηθεί, ακόμη κι αν έχει επιτραπεί η εισαγωγή κωδικού εισιτηρίου.