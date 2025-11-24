Ο Λεβαδειακός κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο ματς με τον Βόλο με τον Όζμπολτ μετά την ασίστ του Τσάπρα να κάνει στο 67' το 1-2.

Ολική ανατροπή για τον Λεβαδειακό στο ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Οι Βοιωτοί όχι μόνο ισοφάρισαν όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αλλά κατάφεραν να πάρουν και το προβάδισμα. Συγκεκριμένα στο 67' ο Τσάπρας με εξαιρετική ασίστ βρήκε τον Όζμπολτ που προ κενής εστίας σκόραρε κάνοντας έτσι το 1-2.