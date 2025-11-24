Βόλος – Λεβαδειακός: Ο Τζόκα με φάουλ κάνει το 1-0 για τους γηπεδούχους (vid)
Ο Βόλος άνοιξε το σκορ κόντρα στον Λεβαδειακό, με τον Τζόκα να εκτελεί φάουλ η μπάλα να κοντράρει στον Τσάπρα και να καταλήγει στα δίχτυα.
Οι Βολιώτες ήταν αυτοί που κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο ντέρμπι της τετράδας κόντρα στον Λεβαδειακό. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν στο 22' φάουλ έξω από την περιοχή των Βοιωτών, ο Τζόκα το εκτέλεσε, η μπάλα η μπάλα κόντραρε στον Τσάπρα, ξεγέλασε τον Λοντίγκιν και κατέληξε στα δίχτυα κάνοντας το 1-0.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.