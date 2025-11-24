Ο Βόλος άνοιξε το σκορ κόντρα στον Λεβαδειακό, με τον Τζόκα να εκτελεί φάουλ η μπάλα να κοντράρει στον Τσάπρα και να καταλήγει στα δίχτυα.

Οι Βολιώτες ήταν αυτοί που κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο ντέρμπι της τετράδας κόντρα στον Λεβαδειακό. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν στο 22' φάουλ έξω από την περιοχή των Βοιωτών, ο Τζόκα το εκτέλεσε, η μπάλα η μπάλα κόντραρε στον Τσάπρα, ξεγέλασε τον Λοντίγκιν και κατέληξε στα δίχτυα κάνοντας το 1-0.