Ο Λεβαδειακός στο 6' άγγιξε το γκολ κόντρα στον Βόλο.

Οι φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν άψογα κομπίνα σε φάουλ, το αριστερό σουτ του Μπάλτσι κατέληξε στο αριστερό δοκάρι και στην εξέλιξη νέο σουτ με το δεξί του Τσάπρα απέκρουσε ο Σιαμπάνης.

