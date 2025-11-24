Βόλος - Λεβαδειακός: Ο Μπάλτσι είχε δοκάρι για τους Βοιωτούς
Ο Λεβαδειακός είχε σπουδαία διπλή ευκαιρία στο 6' στο ματς με τον Βόλο.
Ο Λεβαδειακός στο 6' άγγιξε το γκολ κόντρα στον Βόλο.
Οι φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν άψογα κομπίνα σε φάουλ, το αριστερό σουτ του Μπάλτσι κατέληξε στο αριστερό δοκάρι και στην εξέλιξη νέο σουτ με το δεξί του Τσάπρα απέκρουσε ο Σιαμπάνης.
Δείτε τη φάση
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.