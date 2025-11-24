Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την απόδοση των Σιώπη και Μπακασέτα στις Σέρρες, τα όσα άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό και τα διαιτητικά φαλτσοσφυρίγματα της αγωνιστικής.

Τα φώτα της επικράτησης του Παναθηναϊκού στις Σέρρες είναι λογικό να πέφτουν πάνω στον Τιν Γεντβάι για την απίθανη γκολάρα που έβαλε με ανάποδο ψαλίδι, στον Τετέ για τις δύο του ασίστ με πολύ ''γλυκά'' γυρίσματα προς την περιοχή ή στον Ζαρουρί που άνοιξε τον δρόμο της νίκης, ξεκλειδώνοντας το ''διπλό'' στο κακό διάστημα του Τριφυλλιού στην αναμέτρηση.

Υπήρχαν, όμως, δύο παίκτες που έκαναν στο σύνολό τους μία τρομερή ματσάρα και με την βοήθεια του Wyscout θα φωτίσουμε στο σημερινό σημείωμα τα πεπραγμένα τους.

Σιώπης... παντού και η σφραγίδα του αρχηγού Μπακασέτα

Η αρχή θα γίνει από τον Μανώλη Σιώπη. Αυτό το... παλιόπαιδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τον μοναδικό παίκτη του Παναθηναϊκού που είχε καλή απόδοση από το ξεκίνημα μέχρι και το τέλος του αγώνα. Ο έμπειρος χαφ ήταν... παντού στη μεσαία γραμμή, μοίρασε, έκοψε, έκλεψε, κάλυψε και έκανε την διαφορά.

93% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις(39/42)

4/6 μακρινές μεταβιβάσεις

14/19 κερδισμένες μονομαχίες

14 επανακτήσεις, οι 5 στο μισό γήπεδο του αντιπάλου

4 κοψίματα

Από κει και πέρα, ο Μπακασέτας ήταν ο κινητήριος μοχλός του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μέρος, επέστρεψε στα ''πράσινα'' γκολ μετά από έναν χρόνο και για ακόμη μία φορά έκλειψε τα στόματα των λίγων άσχετων που ζουν ανάμεσά μας και απλά κάνουν πολύ μεγάλη φασαρία. Τι έκανε ο αρχηγός;

1 γκολ

5 σουτ, 3 στον στόχο

2 επιτυχημένες ντρίμπλες

0.17 xAssists

6 επαφές στην αντίπαλη περιοχή

Η αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο

H μεγάλη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό στην εικόνα του ήρθε με την έναρξη του δευτέρου μέρους, εκεί όπου στο πρώτο δεκάλεπτο έφτιαξε πέντε πολύ καλές στιγμές και με την συμπλήρωση ενός τετάρτου κατάφερε να σκοράρει το δεύτερο γκολ και να... καθαρίσει το ματς.

H ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ άλλαξε κατά βάση δύο πράγματα.

Τις τοποθετήσεις ανάμεσα στις γραμμές και τα σωστά περάσματα είτε προς τον Πάντοβιτς, είτε προς τον Μπακασέτα που δημιούργησαν προϋποθέσεις για επικίνδυνες επιθέσεις και στις σωστές αποφάσεις στις καταστάσεις επιθετικών μεταβάσεων, ώστε οι ''πράσινοι'' να εκμεταλλευθούν τους διαθέσιμους χώρους.

Η μπάλα έμεινε πιο πολύ στο χορτάρι σε σχέση με το πρώτο μέρος που είχε πολύ αμεσότητα για τον Παναθηναϊκό και μακρινές μεταβιβάσεις και όλα έγιναν πιο εύκολα απέναντι σε ένα σύνολο που ανασταλτικά είναι η χειρότερη ομάδα του φετινού πρωταθλήματος.

Τα μηνύματα των διαιτητών από Τούμπα και Καραϊσκάκη

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει μείνει πίσω, συγκεκριμένα στο -7 από την κορυφή αν πάρει το ματς με τον ΟΦΗ, ωστόσο δείχνει μια δυναμική να φτιάξει ένα σερί και να πλησιάσει στις πρώτες θέσεις.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να έχουν απώλειες βαθμών στα άσχημα αγωνιστικά τους βράδια.

Πόσο πιθανό είναι αυτό όταν στην 11η αγωνιστική ήρθαν τόσα μαζεμένα μηνύματα από Φάληρο και Τούμπα; Το αφήνουμε στην δική σας κρίση.

Είναι δεδομένο πως ''ερυθρόλευκοι'' και ''ασπρόμαυροι'' έχουν τις καλύτερες διαιτησίες στη Super League, ωστόσο, αυτά που έγιναν το σαββατοκύριακο ξεπερνούν τα όρια των καλών σφυριγμάτων.

Ο Τζήλος και ο Σιδηρόπουλος έδωσαν πέναλτι υπέρ των Πειραιωτών σε ένα αλληλοτράβηγμα του Ελ Καμπί με τον Τσακμάκη, σε σημείο του ματς που οι γηπεδούχοι ήταν κάκιστοι.

Πάμε και στη Τούμπα;

Υπάρχει ένα πεντακάθαρο πέναλτι του Λόβρεν πάνω στον Τεττέη στο 71' και με το σκορ στο 1-0. Με τα χέρια σπρώχνει ο Κροάτης στόπερ που βρίσκει και με τα πόδια, σε ένα εντελώς άτσαλο μαρκάρισμα πάνω στον Έλληνα φορ. Ο Κόκκινος συνέχισε τις λάθος αποφάσεις, στα... καπάκια, δείχνοντας δεύτερη κίτρινη, άρα και αποβολή που δεν υπάρχει στον Σόουζα.

Ωραία πραγματάκια, λεπτομέρειες θα πει κανείς, μόνο που είναι λεπτομέρειες που στο τέλος της χρονιάς παίζουν τον δικό τους ξεχωριστό ρόλο...