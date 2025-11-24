Σπουδαία διάκριση για τον Φωτιά: Ο Έλληνας διαιτητής θα σφυρίξει τον ημιτελικό του Μουντιάλ κ17
Ο 36χρόνος Έλληνας διαιτητής, Βασίλης Φωτιάς, είναι ο εκλεκτός τη FIFA για να διευθύνει τον αγώνα Πορτογαλία - Βραζιλία στα πλαίσια του πρώτου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου κ17 που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Κατάρ.
Στο πλευρό του θα είναι οι επίσης Έλληνες Μεϊντάνας, Παπαδάκης, με τέταρτο τον Κορεάτη Χιουντζάι και αναπληρωματικό τον συμπατριώτη του Γκιγεόλ, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε αυτές τις διοργανώσεις δεν υποστηρίζεται η χρήση VAR.
Aυτό θα είναι το πέμπτο παιχνίδι που θα διευθύνει ο Φωτιάς στο τουρνουά, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί τόσο στα παιχνίδια των ομίλων όσο και στον ένα από τους τέσσερις προημιτελικούς και παράλληλα το τελευταίο του καθώς δεν επιτρέπεται από την Ομοσπονδία οι διαιτητές που σφύριξαν στους ημιτελικούς να διαιτητεύσουν στον μεγάλο τελικό.
