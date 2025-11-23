Χιμένεθ: «Είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Αλφαρέλα και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει»

Ο Μανόλο Χιμένεθ στάθηκε στο λάθος που είχε βαρύ τίμημα για τον Άρη στην ήττα από την ΑΕΚ αλλά και στον σοβαρό τραυματισμό του Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Μιλώντας στα κανάλια COSMOTE, ο προπονητής του Άρη αρχικά ρωτήθηκε για την τιμητική εκδήλωση της ΑΕΚ στο πρόσωπό του λέγοντας ότι… «είμαι επαγγελματίας προπονητής και είμαι στον Άρη. Είμαι ευγνώμων στον οργανισμό της ΑΕΚ για την τιμή που μου έκανε αλλά είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα που εργάζομαι».

Εκεί ρωτήθηκε για την εικόνα της ομάδας του και το γκολ που δέχθηκε. «Το κλειδί του αγώνα ήταν ότι η ΑΕΚ είναι ποιοτική ομάδα η οποία δημιούργησε πολλές ευκαιρίες για γκολ. Η αλήθεια είναι ότι όταν σκόραρε η ΑΕΚ κάναμε ένα λάθος στο ψηλό παιχνίδι κι αυτό μας κόστισε».

Σε ερώτηση για τον τραυματισμό του Μιγκέλ Αλφαρέλα απάντησε ότι... «μας κόστισε πολύ ο τραυματισμός του Αλφαρέλα όπως φυσικά και στον ίδιο. Είχε τραυματιστεί στην πρώτη προπόνησή του με την ομάδα. Ήταν σε καλή κατάσταση και είχαμε υπολογίσει να παίξει στο παιχνίδι. Δυστυχώς αυτό που ξέρουμε είναι ότι πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πόσο θα χρειαστεί για να επανέλθει».