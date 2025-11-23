Την ώρα που υπάρχουν φόβοι αλλά και εκτιμήσεις για σοβαρό τραυματισμό του Αλφαρέλα το πόδι του είχε τέτοιο πρόβλημα που χρειάστηκε να του κόψουν τις κάλτσες!

Το σοκ ήταν μεγάλο στη στιγμή του τραυματισμού για τον Αλφαρέλα με παίκτες όπως ο Μόντσου να βάζουν τα κλάματα και τον Μάνταλο να πιάνει το κεφάλι του. Την ώρα που υπάρχουν φόβοι για κάτι σοβαρό ο Αλφαρέλα είχε τόσο έντονο πρόβλημα με το πόδι του - μετά τον τραυματισμό του στο ΑΕΚ - Άρης που απαιτήθηκε να του κόψουν τις κάλτσες για να μην πάθει πιο μεγάλη ζημιά. Όπως διαβάσατε νωρίτερα ως προς την κατάσταση του Αλφαρέλα η πρώτη εκτίμηση (για τον παίκτη του Άρη) κάνει λόγο για κάταγμα στο μετατάρσιο.