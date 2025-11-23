ΑΕΚ - Άρης: Με ψαλίδι έκοψαν τις κάλτσες του Αλφαρέλα στο τραυματισμένο πόδι του!
Το σοκ ήταν μεγάλο στη στιγμή του τραυματισμού για τον Αλφαρέλα με παίκτες όπως ο Μόντσου να βάζουν τα κλάματα και τον Μάνταλο να πιάνει το κεφάλι του. Την ώρα που υπάρχουν φόβοι για κάτι σοβαρό ο Αλφαρέλα είχε τόσο έντονο πρόβλημα με το πόδι του - μετά τον τραυματισμό του στο ΑΕΚ - Άρης που απαιτήθηκε να του κόψουν τις κάλτσες για να μην πάθει πιο μεγάλη ζημιά. Όπως διαβάσατε νωρίτερα ως προς την κατάσταση του Αλφαρέλα η πρώτη εκτίμηση (για τον παίκτη του Άρη) κάνει λόγο για κάταγμα στο μετατάρσιο.
