Άρης: Με φορείο αποχώρησε ο Μιγκέλ Αλφαρέλα – Φόβοι για κάταγμα

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της ΑΕΚ καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πόδι σε μια προσπάθειά του με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κάταγμα στο μετατάρσιο.

Στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ, ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή του Νοά Σούντμπεργκ λόγω ενοχλήσεων του ποδοσφαιριστή στον δικέφαλο. Στο 54ο λεπτό και σε μια ανύποπτη φάση, ο Μιγκέλ Αλφαρέλα υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, σε μια μονομαχία του με τον Μουκουντί και οι αντιδράσεις των παικτών και των δύο ομάδων ήταν τουλάχιστον ενδεικτικές.

Ο Αλφαρέλα αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο και μάλιστα όταν έφτασε στον πάγκο του Άρη, το ιατρικό επιτελείο έκοβε με ψαλίδι τις κάλτσες του παίκτη σε μια προσπάθεια να μην κουνήσει το πόδι του αθλητή. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάταγμα στο μετατάρσιο.