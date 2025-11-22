Τα συγκινητικά λόγια της συζύγου του Ευγένιου Γκέραρντ, Κατερίνα Τραβαγιάκη, στη γιορτή για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ και το ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Ολλανδού και του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη.

Όπως είναι προφανές στη γιορτή των 100 χρόνων του ΟΦΗ δεν θα μπορούσε να μην τιμηθεί η σπουδαία προσφορά του Ευγένιου Γκέραρντ και του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη. Δυο από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες στην ιστορία του συλλόγου, οι οποίοι «μεγάλωσαν» το σύλλογο.

Στην εκδήλωση βρέθηκε η σύζυγος του εμβληματικού Ολλανδού, Κατερίνα Τραβαγιάκη, η οποία συγκίνησε και συγκινήθηκε για όσα είπε για τον πιο εμβληματικό προπονητή στην ιστορία του ΟΦΗ και έναν από τους σπουδαιότερους τεχνικούς που έχουν περάσει από τα μέρη μας.

«Όλη η Κρήτη ξέρει ότι ο Ευγένιος είναι ο ΟΦΗ, είναι η Κρήτη. Έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το έχει αλλάξει με το έργο του. Είναι αυτός που ήταν 15 χρόνια στην ομάδα και έχει γράψει με το όνομά του τη χρυσή σελίδα του ΟΦΗ για 15 χρόνια. Δεν ήταν ένας απλός προπονητής. Αυτό είναι γνωστό σε όλους», ανέφερε η Κατερίνα Τραβαγιάκη.

Από την πλευρά του ο άλλοτε πρόεδρος του ΟΦΗ, Γιάννης Παπαματθαιάκης κάλεσε τον κόσμο να τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη και του Ευγένιου Γκέραρντ, σε μια από τις πλέον συγκινισιακά φορτισμένες στιγμές της βραδιάς.