Μεντιλίμπαρ: «Λίγα πράγματα μου άρεσαν, θα πρέπει το μυαλό μας να μην είναι στο επόμενο παιχνίδι»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε ικανοποιημένος παρά τη νίκη των ερυθρόλευκων με 3-0 επί του Ατρόμητου.

Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV ο Μεντιλίμπαρ:

Για τη νίκη: «Λίγα πράγματα μού άρεσαν από το παιχνίδι μας. Δεν παίξαμε καλά, ο αντίπαλος στάθηκε πολύ καλά, αμύνθηκε καλά και δεν μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε κίνδυνο. Μπορεί το αποτέλεσμα να είναι 3-0, όμως δεν νομίζω ότι το σκορ αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα».

Για το αν το μυαλό ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν θα έπρεπε να είναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουν χαθεί πρωταθλήματα. Θα πρέπει το μυαλό μας να βρίσκεται εκεί που παίζουμε εκείνη τη στιγμή και να κερδίζουμε το παιχνίδι πριν σκεφτούμε το επόμενο. Η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα ήταν του αντιπάλου στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια είχαν και καλύτερες ευκαιρίες. Εμείς δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ιδιαίτερο κίνδυνο κι αν αυτός ο τρόπος που παίξαμε γινόταν απέναντι σε άλλη ομάδα, νομίζω ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο».