ΟΦΗ: Το ξεχωριστό επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια ενώνει παρελθόν και παρόν (vid)
Μια αποκάλυψη είχε η μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, για τη συμπλήρωη 100 χρόνων ιστορίας του συλλόγου. Πιο συγκεκριμένα οι Κρητικοί θα για το επόμενο διάστημα επετειακό έμβλημα.
Το σήμα είναι ο αριθμός 100 και μέσα στα μηδενικά είναι το νέο έμβλημα του Ομίλου και η κλασική ασπίδα του συλλόγου, σε ένα μήνυμα σύνδεσης του ένδοξου παρελθόντος,με το παρόν.
Από τις 22 Νοεμβρίου 2025, έως τις 3 Ιανουαρίου 2026, όταν και θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο με τον Ολυμπιακό, αυτό θα είναι το επίσημο σήμα του ΟΦΗ.
