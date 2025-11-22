Στο πλαίσιο της γιορτής για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ οι Κρητικοί παρουσίασαν το επετεικό σήμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει το παλιό και το νέο έμβλημα.

Μια αποκάλυψη είχε η μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, για τη συμπλήρωη 100 χρόνων ιστορίας του συλλόγου. Πιο συγκεκριμένα οι Κρητικοί θα για το επόμενο διάστημα επετειακό έμβλημα.

Το σήμα είναι ο αριθμός 100 και μέσα στα μηδενικά είναι το νέο έμβλημα του Ομίλου και η κλασική ασπίδα του συλλόγου, σε ένα μήνυμα σύνδεσης του ένδοξου παρελθόντος,με το παρόν.

Από τις 22 Νοεμβρίου 2025, έως τις 3 Ιανουαρίου 2026, όταν και θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο με τον Ολυμπιακό, αυτό θα είναι το επίσημο σήμα του ΟΦΗ.