Η αποστολή του Ατρόμητου για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League (22/11, 20:00).

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ο Ντούσαν Κέρκεζ στο ντεμπούτο του στον πάγκο των Περιστεριωτών δεν θα έχει στη διάθεση του τρεις ποδοσφαιριστές.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Μανσούρ, ο οποίος γυμνάζεται κανονικά και θα είναι διαθέσιμος από το επόμενο ματς, κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Επιπρόσθετα ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχασε προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα, λόγω ενός χτυπήματος που δέχτηκε στο γόνατο.

Τέλος ο Κέρκεζ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Θανάση Καραμάνη, ο οποίος είχε δηλωθεί από τον Λεωνίδα Βόκολο να εκτίσει την ποινή του στο Φάληρο, μετά την τρίτη κάρτα που δέχτηκε στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Κοπανίδης, Μπάτος, Χότζα, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Αϊτόρ, Μπάκου, Πάλιουρας.