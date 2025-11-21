Ατρόμητος: Χωρίς τρεις στο Φάληρο, η πρώτη αποστολή του Κέρκεζ
Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ο Ντούσαν Κέρκεζ στο ντεμπούτο του στον πάγκο των Περιστεριωτών δεν θα έχει στη διάθεση του τρεις ποδοσφαιριστές.
Εκτός αποστολής έμεινε ο Μανσούρ, ο οποίος γυμνάζεται κανονικά και θα είναι διαθέσιμος από το επόμενο ματς, κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Επιπρόσθετα ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχασε προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα, λόγω ενός χτυπήματος που δέχτηκε στο γόνατο.
Τέλος ο Κέρκεζ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Θανάση Καραμάνη, ο οποίος είχε δηλωθεί από τον Λεωνίδα Βόκολο να εκτίσει την ποινή του στο Φάληρο, μετά την τρίτη κάρτα που δέχτηκε στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.
Η αποστολή του Ατρομήτου
Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Κοπανίδης, Μπάτος, Χότζα, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Αϊτόρ, Μπάκου, Πάλιουρας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.