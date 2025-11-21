Αποκάλυψη Νικολακόπουλου στους Galacticos: Η Πόρτο έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Μουζακίτη

Ο Κώστας Νικολακόπουλος προχώρησε σε μία αποκάλυψη στην εκπομπή των Galacticos καθώς ανέφερε ότι ο Χρήστος Μουζακίτης έχει... γυαλίσει στην Πόρτο.

Κατά καιρούς ακούμε διάφορα μεταγραφικά σενάρια από το εξωτερικό για ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και όσο πλησιάζει ο Γενάρης, γίνονται όλο και πιο έντονα. Μέσα σε αυτά, έρχεται να προστεθεί η αποκάλυψη του Κώστα Νικολακόπουλου στην εκπομπή των Galacticos.

Όπως τόνισε, η Πόρτο έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη και τον παρακολουθεί από το παιχνίδι της πορτογαλικής ομάδας με τον Ολυμπιακό για το Group Phase του Europa League τον περασμένο Γενάρη.

Δεν έχει κάνει πρόταση που καλύπτει τους Πειραιώτες αλλά έχουν από κοντά την περίπτωση του διεθνή χαφ και δεν αποκλείεται να πιέσουν για την απόκτηση του 18χρονου ποδοσφαιριστή καθώς τον βλέπουν και ως επένδυση.