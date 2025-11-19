Οι παρατηρήσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στους παίκτες του ΠΑΟΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε παρατηρήσεις στην προπόνηση.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ ζητούσε άμεσα ανάκτηση της μπάλας και να μην είναι οι παίκτες του στατικοί. Ο έμπειρος προπονητής ζητούσε συνεχώς αντίδραση, λέγοντας ότι δεν σημαίνει ότι με μία και δύο φορές τελείωσε το καθήκον τους.

Το στιγμιότυπο το κατέγραψε η κάμερα του PAOK TV και το μοιράστηκε στα social media η ΠΑΕ.

«Αντίδραση παιδιά. Αντίδραση πάντα όταν χάνετε τη μπάλα. Δεν είναι μόνο μία φορά, δύο, τρεις και μετά τελείωσε η δουλειά μας... Κάθε μέρα, κάθε προπόνηση είναι αντίδραση. Όλα είναι στο μυαλό, το μυαλό μας δουλεύει και συνηθίζει αυτό που πρέπει να γίνεται», είπε χαρακτηριστικά ο Λουτσέσκου.

