ΠΑΟΚ: Ο Λουτσέσκου ζήτησε αντίδραση από τους παίκτες
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε παρατηρήσεις στην προπόνηση.
Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ ζητούσε άμεσα ανάκτηση της μπάλας και να μην είναι οι παίκτες του στατικοί. Ο έμπειρος προπονητής ζητούσε συνεχώς αντίδραση, λέγοντας ότι δεν σημαίνει ότι με μία και δύο φορές τελείωσε το καθήκον τους.
Το στιγμιότυπο το κατέγραψε η κάμερα του PAOK TV και το μοιράστηκε στα social media η ΠΑΕ.
«Αντίδραση παιδιά. Αντίδραση πάντα όταν χάνετε τη μπάλα. Δεν είναι μόνο μία φορά, δύο, τρεις και μετά τελείωσε η δουλειά μας... Κάθε μέρα, κάθε προπόνηση είναι αντίδραση. Όλα είναι στο μυαλό, το μυαλό μας δουλεύει και συνηθίζει αυτό που πρέπει να γίνεται», είπε χαρακτηριστικά ο Λουτσέσκου.
Δείτε το βίντεο από την προπόνηση του ΠΑΟΚ και τις εντολές του Λουτσέσκου
