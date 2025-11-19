Παρουσιάστηκε στους παίκτες του Παναθηναϊκού ο Κορόνα, μπήκαν τέσσερις από τους διεθνείς

Ο Μιγκέλ Κορόνα παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού κατά την προπόνηση. Επέστρεψαν τέσσερις διεθνείς, μία επιπλέον απουσία.

Ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Μιγκέλ Κορόνα, που έφτασε στην χώρα μας την Τρίτη (18/11) πήγε σήμερα στο Κορωπί και παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές των «πρασίνων».

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με ενδυνάμωση στο γυμναστήριο και συνεχίστηκε στο γήπεδο με τακτική και παιχνίδι. Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε στην διάθεσή του τρεις επιπλέον ποδοσφαιριστές, αφού επέστρεψαν τέσσερις και προέκυψε μία επιπλέον απουσία.

Οι Σφιντέρσκι, Ίνγκασον, Μπρέγκου και Φικάι επέστρεψαν στις προπονήσεις, με τον Ντραγκόφσκι να έχει αποδεσμευτεί κι εκείνος από την Πολωνία, όμως να απουσιάζει με άδεια. Ο Πελίστρι έκανε αποφόρτιση, αφότου εξετάστηκε και διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει πρόβλημα κι είναι απόλυτα έτοιμος.

Απόντες ήταν ακόμη οι διεθνείς Σιώπης, Τσέριν, Λαφόν, ο Νίκας, που έκανε ατομικό λόγω στομαχικών διαταραχών και οι γνωστοί πέντε τραυματίες. Ο Κώτσιρας, ο οποίος ελπίζει ακόμα για τις Σέρρες, έκανε ξανά ατομικό ενώ το ίδιο έκαναν και οι Καλάμπρια, Ντέσερς και Σάντσες. Θεραπεία ακολούθησε ο Κυριακόπουλος.