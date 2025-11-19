Επιστολή Βόλου στον Λανουά για τον ορισμό Ευαγγέλου: «Ζητούμε άμεσα την αντικατάσταση του αλλιώς...»

Ο Βόλος έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με τον ορισμό του Ευαγγέλου στον αγώνα κόντρα στον Λεβαδειακό, στέλνοντας επιστολή στον Λανουά και ζητώντας την αντικατάσταση του.

Επιστολή στον Λανουά έστειλε ο Βόλος με αφορμή τον ορισμό του Ευαγγέλου στη θέση του VAR για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Σε αυτή θυμίζει την δίωξη που είχε ασκηθεί στον συγκεκριμένο διαιτητή για αγώνα της ομάδας, τονίζοντας πως αν δεν αλλάξει θα καταφύγει στη δικαιοσύνη.

Αναλυτικά:

«Επιστολή στον πρόεδρο της ΚΕΔ κ. Λανουά, έστειλε η ΠΑΕ ΒόλοςQ

Κύριε Λανουά,

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, κατά του διαιτητή κ. Ευαγγέλου έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για περίεργες διαιτητικές αποφάσεις σε αγώνα του Βόλου. Ωστόσο με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι όχι απλώς ορίζεται να διευθύνει αγώνες, αλλά ορίστηκε και ως διαιτητής VAR στον επικείμενο αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδειακό!

Για τον λόγο αυτό υποβάλουμε το αίτημα να προχωρήσετε στην άμεση αντικατάστασή του και ζητούμε να γίνει δεκτό, άλλως θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προσφύγουμε και πάλι στη Δικαιοσύνη».