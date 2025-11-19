Επιστολή Βόλου στον Λανουά για τον ορισμό Ευαγγέλου: «Ζητούμε άμεσα την αντικατάσταση του αλλιώς...»
Επιστολή στον Λανουά έστειλε ο Βόλος με αφορμή τον ορισμό του Ευαγγέλου στη θέση του VAR για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Σε αυτή θυμίζει την δίωξη που είχε ασκηθεί στον συγκεκριμένο διαιτητή για αγώνα της ομάδας, τονίζοντας πως αν δεν αλλάξει θα καταφύγει στη δικαιοσύνη.
Αναλυτικά:
«Επιστολή στον πρόεδρο της ΚΕΔ κ. Λανουά, έστειλε η ΠΑΕ ΒόλοςQ
Κύριε Λανουά,
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, κατά του διαιτητή κ. Ευαγγέλου έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για περίεργες διαιτητικές αποφάσεις σε αγώνα του Βόλου. Ωστόσο με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι όχι απλώς ορίζεται να διευθύνει αγώνες, αλλά ορίστηκε και ως διαιτητής VAR στον επικείμενο αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδειακό!
Για τον λόγο αυτό υποβάλουμε το αίτημα να προχωρήσετε στην άμεση αντικατάστασή του και ζητούμε να γίνει δεκτό, άλλως θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προσφύγουμε και πάλι στη Δικαιοσύνη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.