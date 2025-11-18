Το post του Εκτελεστικού Γραμματέα του ΠΣΑΠΠ για το βραβείο του Τεττέη: «Ήταν μια παγκόσμια αναγνώριση, η συγκίνησή του ήταν απερίγραπτη»

Ο Θάνος Σαρρής, Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΣΑΠΠ, έκανε ειδικό ποστάρισμα για το βραβείο του Ανδρέα Τεττέη αλλά και για το ντοκιμαντέρ του Συνδέσμου.

Ο πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού, Ανδρέας Τεττέη, τιμήθηκε από τη FIFPRO με το βραβείο Player Activism, όντας ο πρώτος Έλληνας που τιμάται στα Merit Awards. Λίγες ώρες μετά ως Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΣΑΠΠ ο Θάνος Σαρρής έκανε το εξής ποστάρισμα για αυτή τη στιγμή:

Πήρε ελάχιστα λεπτά το γράψιμο για την πρόταση του @psapp1976 , σχετικά με τα FIFPRO Merit Awards. Ήξερα, από την πρώτη στιγμή που διάβασα την περιγραφή, ότι αυτό το βραβείο ήταν για τον Ανδρέα Τεττέη. Γιατί σ’ όλο αυτόν τον ποδοσφαιρικό κατακλυσμό με τα φανταχτερά τρόπαια και τις διοργανώσεις που ξεπηδούν ξεζουμίζοντας τους ποδοσφαιριστές, υπάρχει ακόμα κάτι που δεν έχει χαθεί.

Υπάρχουν τα παιδιά που μεγαλώνουν με ζόρι και η μπαλίτσα είναι γι’ αυτούς όλα όσα τους στερούν οι ανισότητες και το περιβάλλον που αρνείται να ξεριζώσει κάθε μορφή ρατσισμού. Είναι τα παιδιά που υψώνουν ανάστημα και μιλούν, χωρίς να έχουν τίποτα δεδομένο. Δεν είπα στον Ανδρέα τίποτα, μέχρι τη στιγμή που ενημερωθήκαμε για τον νικητή και η συγκίνηση με τη χαρά του ήταν απερίγραπτη. Και σήμερα, είχα την τιμή να παραλάβω το βραβείο εκ μέρους του ΠΣΑΠΠ στη Γενική Συνέλευση της FIFPRO στη Λισαβόνα. Θα του το παραδώσουμε, μαζί με ένα δικό μας «βραβείο» κι ένα πλατύ χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη, σαν αυτό που σχηματίζεται κάθε φορά που ο @yb.tetei μιλά μαζί μας στα παιδιά.

Υπάρχει και κάτι άλλο. Ο ΠΣΑΠΠ ήταν στην τελική τριάδα για το Union Award της FIFPRO, για την ολιστική προσέγγιση του στο ποδόσφαιρο γυναικών και το ντοκιμαντέρ When Nobody’s Watching. Υποψήφιος μαζί δύο μεγαθήρια, την Πορτογαλία και τη Γαλλία. Χάσαμε την πρώτη θέση στο νήμα, όμως όλοι οι Σύνδεσμοι του κόσμου χειροκρότησαν τον ΠΣΑΠΠ και το έργο του, όπως συνέβη και με τον πρεσβευτή μας κατά του ρατσισμού. Ήταν μια παγκόσμια αναγνώριση που μας δίνει περισσότερη ώθηση για τις μάχες που έρχονται. Και του χρόνου!