Καραπαπάς στους Galacticos: «Τι εννοούσα με το Milko Cup! Όλοι ξέρουν τι έχει γίνει»
Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς σχολίασε στους «Galacticos» την ατάκα που είχε πει χαρακτηρίζοντας το Conference League ως «Milko Cup».
Εκείνος εξήγησε πως προέκυψε ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός που έκανε, τι εννούσε μ' αυτό και τόνισε πως δεν τον ενοχλεί που κάποιοι το εξέλαβαν διαφορετικά.
«Όποιος θεωρεί πως πίνοντας Milko θα κάνει καλύτερο αυτό που νιώθει για το ότι ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό, του προτείνω να πίνει κάθε πρωί.
Εμείς είχαμε ένα εσωτερικό αστείο με φίλους. Ότι κάτι κρατάει λίγο, όπως κρατάει ένα γάλα. Ότι κρατάει 15 μέρες. Εμένα αυτή ήταν η αναφορά μου, προφανώς κάποιοι το πήραν διαφορετικά. Εμένα δεν πειράζει, ίσα ίσα μου αρέσει κιόλας. Εγώ είμαι υπέρ του provoking στο ποδόσφαιρο, με την καλή έννοια».
