Παναιτωλικός για Γκαρθία: «Περήφανοι που ποδοσφαιριστής μας συμμετείχε σε πρωτοβουλία για την ειρήνη»

Το μήνυμα του Παναιτωλικού για τη συμμετοχή του Ουνάι Γκαρθία στο φιλικό της χώρας των Βάσκων με την Παλαιστίνη.

O Ουνάι Γκαρθία έπαιξε σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι και για καλό σκοπό. O Παναιτωλικός έδωσε άδεια στον πολύπειρο στόπερ να αγωνιστεί με την ομάδα της Χώρας των Βάσκων σε φιλικό ματς με την Παλαιστίνη στο ιστορικό γήπεδο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, το «Σαν Μαμές», σε μια εκδήλωση με στόχο τη διάδοση μηνύματος κατά του πολέμου.

Οι Αγρινιώτες με ανάρτηση τους εξέφρασαν την περηφάνια τους για τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή τους σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά και τόνισαν πως ο Παναιτωλικός είναι ομάδα που στέκεται πάντα με την πλευρά των ανθρώπων.

Για την ιστορία ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για περίπου 30 λεπτά, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 60ο λεπτό αντί του Ιγκόρ Ζουμπελντία της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η Χώρα των Βάσκων πήρε τη φιλική νίκη με 3-0, αν και όπως είναι προφανές σε τέτοιο αγώνα το σκορ είναι το τελευταίο που μετράει.

Ο Γκαρθία θα επιστρέψει στο Αγρίνιο εντός της ημέρας και θα είναι κανονικά στην πρώτη πρόνηση της εβδομάδας, την Τρίτη (18/11). Εκτός από το Βάσκο στο Emileon θα επιστρέψει αύριο και ο διεθνής με την Κούβα, Χόρχε Αγκίρε, ενώ την Τετάρτη (19/11) αναμένεται να ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι διεθνείς (Σιέλης, Σμυρλής, Κοντούρης και Νικολάου).

Η ανάρτηση του Παναιτωλικού

«Ο ποδοσφαιριστής μας Unai García συμμετείχε στον φιλικό αγώνα στο Μπιλμπάο, σε μια ξεχωριστή στιγμή όπου το ποδόσφαιρο στάθηκε πάνω από σύνορα, διαφορές και εντάσεις.

Μέσα σε ένα γήπεδο γεμάτο ανθρώπους που ύψωσαν τη φωνή τους για την ειρήνη, ο Unai ήταν εκεί, εκπροσωπώντας και τη δική μας ομάδα σε μια δράση που θύμισε ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει καταφύγιο ανθρωπιάς.

Στον Παναιτωλικό πιστεύουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από παιχνίδι.

Είναι αξίες, σεβασμός, ενσυναίσθηση.

Είναι η δύναμη που ενώνει.

Είμαστε περήφανοι που ένας δικός μας ποδοσφαιριστής συμμετείχε σε μια πρωτοβουλία που μιλά για αυτά που πραγματικά έχουν σημασία: ειρήνη, ανθρώπινη ζωή, ελπίδα.

Παναιτωλικός, μια ομάδα που στέκεται πάντα με την πλευρά των ανθρώπων».