Οι ατάκες του Κωνσταντίνου Γκούμα για την Εθνική Ελπίδων και τον Λεβαδειακό.

Ο Κωνσταντίνος Γκούμας είναι από τα νέα παιδιά που έχουν ξεχωρίσει φέτος με τον Λεβαδειακό, αλλά και την Εθνική Ελπίδων.

Ο 20χρονος (12/3/00) μέσος, ο οποίος γεννήθηκε στην Κατερίνη κι αναδείχθηκε από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, μίλησε στο Star Κεντρικής Ελλάδας κι αναφέρθηκε στην έως τώρα παρουσία του στην Ελπίδων, όπου είναι βασικό στέλεχος, αλλά και στον Λεβαδειακό, με τον οποίο έχει εννέα συμμετοχές. Αναλυτικά όσα είπε:

«Μας βοηθάει αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια με την προώθηση στους συλλόγους των νέων παιδιών. Θα έλεγα ότι έχει αργήσει κιόλας να γίνει. Εγώ είμαι τυχερός, γιατί είμαι σε μία πάρα πολύ καλή και με υγεία ομάδα.

Το περιβάλλον είναι φανταστικό, με βοηθάει η διοίκηση και το τεχνικό τιμ. Ο Λεβαδειακός δεν είναι στο τοπ 5, αλλά έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο, επειδή έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Στόχος φυσικά και όνειρο είναι να κάνω μία σπουδαία καριέρα».

Για το αυριανό ματς της Εθνικής Ελπίδων στη Λιβαδειά με τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου οι διεθνείς θα επιδιώξουν να κάνουν το πέντε στα πέντε στα προκριματικά του Euro Κ21 το 2027, σχολίασε:

«Χρειαζόμαστε τον κόσμο, τον είχαμε στη Λεωφόρο με τη Γεωργία. Εύχομαι όσο περισσότεροι μπορούν να είναι στο γήπεδο και να κλείσουμε με πέντε στις πέντε νίκες την πρώτη φάση. Κάθε παιδί θα ήθελε να είναι στη θέση μας. Δίνουμε το 100% παίζουμε για την πατρίδα μας και τις οικογένειές μας. Θέλουμε να είμαστε στην τελική φάση. Κοιτάμε να βγάζουμε την ποιότητά μας κι ελπίζω να τερματίσουμε στην πρώτη θέση».