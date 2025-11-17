Η επίσκεψη του Τσιτσιπά στην OPAP Arena: «Με το που μπήκα μου σηκώθηκε η τρίχα, η ΑΕΚ είναι μέρος του DNA μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επισκέφτηκε πρόσφατα την OPAP Arena σε αγώνα της ΑΕΚ, συναντήθηκε με τον Μάριο Ηλιόπουλο και μίλησε για τα συναισθήματά του για την ομάδα και το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στην OPAP Arena βρέθηκε πρόσφατα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα τενίστα που είναι γνωστός οπαδός της ΑΕΚ να παρακολουθεί την αναμέτρηση με τη Σάμροκ Ρόβερς από σουίτα της OPAP Arena.

Ο Τσιτσιπάς συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο και απόλαυσε την OPAP Arena, ενώ μίλησε και στο AEK TV εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την Ένωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο ΑΕΚ TV

Για το γήπεδο: «Είμαι εντυπωσιασμένος από το πόσο καλή δουλειά έχει γίνει στο νέο γήπεδο. Φυσικά η ομάδα που προσπαθεί για το καλύτερο και μακάρι να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η ατμόσφαιρα είναι από τις πιο εντυπωσιακές, αναζωογονητικές ατμόσφαιρες μέσα σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Όπως ξέρετε μένω στο Μονακό τον περισσότερο χρόνο λόγω των υποχρεώσεών μου στο τένις, αλλά έτυχε να δω μερικούς αγώνες εκεί, δεν έχει καμία σύγκριση με το νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Είναι από τις πιο μοναδικές εμπειρίες που έχω πάρει μέχρι στιγμής. Με το που μπήκα, μου σηκώθηκε η τρίχα».

Για το… μικρόβιο της ΑΕΚ: «Γεννήθηκε από ένα πατέρα που ήταν φανατικός ΑΕΚτζής, από το προάστιο Καρδίτσας και φαντάζομαι μου το πέρασε κι εμένα από πολύ μικρή ηλικία. Είχε φτάσει σε σημείο ο πατέρας μου στην Καρδίτσα να γράψει σε έναν τεράστιο τοίχο, ένα τεράστιο ΑΕΚ και φανταστείτε έχει παραμείνει εκεί ακόμα. Οταν πήγαινα να δω τη γιαγιά του, το έβλεπα κάθε φορά».

Για τα κοινά στοιχεία ποδοσφαίρου και τένις: «Η αφοσίωση, η επιδεκτικότητα. Πολλά στοιχεία στο ποδόσφαιρο πρέπει να είναι στην εντέλεια, όπως και στο τένις. Υπάρχει πολύ στρατηγική για το τι αποφάσεις θα πάρεις ώστε να περάσεις στην επίθεση και να σκοράρεις. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Από πολύ μικρή ηλικία αγάπησα το ποδόσφαιρο, πίστευα ότι θα γίνω ποδοσφαιριστής για πολλά χρόνια».

Για το αν έχει αγαπημένο παίκτη της ΑΕΚ: «Αγαπούσα πάντα την ομάδα, ανεξάρτητα με τους παίκτες. Πάντα έχουν την αγάπη, την υποστήριξή μου. Ακόμα και στο εξωτερικό, πάντα τους υποστηρίζω. Προσπαθώ πάντα να βλέπω highlights και να παρακολουθήσω την ΑΕΚ».

Για το τι σημαίνει η ΑΕΚ για εκείνον: «Είναι αγάπη, πάθος, ένα μέρος του DNA μου, είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μου, νιώθω ΑΕΚτζής μέχρι τέλος. Αυτό που με εκπροσωπεί είναι η μαχητικότητα που βγάζω στο γήπεδο και πιστεύω είναι βασικό στοιχείο και της ομάδας».