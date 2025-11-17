«Φάκελος» συμβόλαια στον Ολυμπιακό: Οι «γερόλυκοι», τα project, οι... κομμένοι και ο Ποντένσε

Μετά τις περιπτώσεις των Πιρόλα και Κοστίνια, ο Ολυμπιακός φουλάρει να «κλείσει» και τις υπόλοιπες εσωτερικές υποθέσεις ανανεώσεων στο ρόστερ. Το Gazzetta σας παρουσιάζει τα 8+1 ονόματα των παικτών που και τι συμβαίνει με την κάθε περίπτωση.

Ο Κοστίνια ήταν ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα των συμβολαίων στον Ολυμπιακό, με τον ίδιο να κάνει επέκταση της συμφωνίας και στη συνέχεια τον ίδιο δρόμο να ακολουθεί και ο Λορέντσο Πιρόλα, με αμφότερους να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με το κλαμπ, δεδομένου τις προτάσεις που είχαν.

Επόμενος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος, ναι μεν έχει συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι αλλά δεν μπορεί να υπογράψει σε άλλη ομάδα από τον Γενάρη λόγω της οψιόν ανανέωσης που βρίσκεται στα χέρια του Ολυμπιακού. Ωστόσο οι διαπραγματεύσεις γίνονται για να ανανεώσει για ακόμα δύο χρόνια και όχι μόνο έναν.

Φυσικά οι παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι οι μοναδικές. Ο Τσικίνιο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και στον Πειραιά θέλουν να του κάνουν επέκταση της συμφωνίας, ωστόσο υπάρχει και μία κατηγορία ποδοσφαιριστών που το συμβόλαιο τους εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και εφόσον δεν ανανεώσουν, θα είναι ελεύθεροι να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, από τον ερχόμενο Γενάρη κιόλας.

Το Gazzetta βάζει κάτω τα ονόματα και τα δεδομένα και σας παρουσιάζει ποιοι παίκτες έχουν συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι αλλά και η ξεχωριστή περίπτωση του Ντάνιελ Ποντένσε.

Αλέξανδρος Πασχαλάκης

Βαδίζει στα 37 του χρόνια και μιλάμε για έναν τερματοφύλακα που δείχνει σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έχει χάσει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια από τον Κωνσταντή Τζολάκη και φέτος μετράει μόλις τρεις συμμετοχές μέχρι στιγμής (μία στο Champions League λόγω τιμωρίας του συμπατριώτη του και δύο στο Κύπελλο Ελλάδος).

Αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για μπακ-απ του 23χρονου πορτιέρε αλλά το θέμα είναι ο ίδιος τι ρόλο θέλει να έχει στη δύση της καριέρας του. Οι δρόμοι είναι δύο. Ή μένει στον Ολυμπιακό με τα υπάρχον δεδομένα ώστε να ολοκληρώσει την καριέρα του στα ερυθρόλευκα ή κυνηγάει το όνειρο του εξωτερικού ώστε να παίζει περισσότερο. Ερωτηματικό η περίπτωση του.

Ντάνι Γκαρθία

Παρόμοια περίπτωση με τον Πασχαλάκη όσον αφορά την ηλικία. Ο Ντάνι Γκαρθία έχει πατήσει τα 35 αλλά για τον Μεντιλίμπαρ αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στα πλάνα του. Ήταν από τις πρώτες του εισηγήσεις και ο λόγος φάνηκε κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, εξού και η ανανέωση του συμβολαίου του για ακόμα έναν χρόνο.

Ο Ισπανός προπονητής τον θέλει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά αλλά το θέμα είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τι σκέφτεται για το ποδοσφαιρικό του μέλλον αλλά και το που θα ήθελε να ολοκληρώσει την πορεία του στα γήπεδα. Ερωτηματικό και εδώ αλλά σίγουρα πιο... ξεκάθαρη εικόνα αντί του Πασχαλάκη.

Ρούμπεν Βέζο

Από όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θεωρείται η πλησιέστερη προς την έξοδο. Ελάχιστα πράγματα έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τον Ρούμπεν Βέζο από τον Γενάρη του 2024 όταν ήρθε στον Πειραιά. Παρά τον δανεισμό στην Τουρκία και την Εγιουσπόρ, ο 31χρονος στόπερ δεν έχει πείσει τον Μεντιλίμπαρ και τους συνεργάτες του για την παραμονή του στο ρόστερ.

Από την στιγμή που έχει συμβόλαιο, ο Ισπανός τεχνικός δεν γινόταν να τον αφήσει στον... πάγο. Δεν το συνηθίζει κιόλας, ωστόσο η κατάληξη της συνεργασίας των δύο πλευρών οδεύει προς το φινάλε και δεν αποκλείεται τον Γενάρη να αποχωρήσει οριστικά από τους «ερυθρολεύκους».

Αλέξης Καλογερόπουλος

Από τα μεγάλα project του Ολυμπιακού. Ο Αλέξης Καλογερόπουλος πραγματοποίησε εξαιρετικές σεζόν στον Βόλο ως δανεικός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον συμπεριέλαβε στην καλοκαιρινή προετοιμασία, δίνοντάς του αρκετά συμμετοχής. Ο 21χρονος στόπερ κέρδισε την παραμονή του και έχει μπει στην ιεραρχία των κεντρικών αμυντικών, με τους Πειραιώτες να πιστεύουν πολύ στο ταλέντο τους.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων έχει μέχρι τώρα δύο συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδος, έχοντας θετική παρουσία και ο Ολυμπιακός δεν σκέφτεται να τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερος. Πιο πιθανή η ανανέωση του συμβολαίου του Έλληνα αμυντικού.

Νικόλας Μπότης

Ακόμα μία περίπτωση που στον Ολυμπιακό πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό στο ταλέντο του. Ο Νικόλας Μπότης αποκτήθηκε τον Γενάρη του 2024 από την Ίντερ και στην περασμένη καλοκαιρινή προετοιμασία, έκανε τον Μεντιλίμπαρ να τον εμπιστευθεί για τρίτο στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων πίσω από Πασχαλάκη και Τζολάκη.

Ο 21χρονος πορτιέρε είναι ένα project που στον Πειραιά πιστεύουν ότι μπορεί να φτάσει ψηλά, ειδικά σε περίπτωση πώλησης του Τζολάκη. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται κυρίως για με τη Β' ομάδα στη Superleague 2 όπου μετρά επτά παιχνίδια με δύο ανέπαφες εστίες και 11 γκολ παθητικό. Όπως ο Καλογερόπουλος, έτσι και αυτός είναι στους παίκτες που πηγαίνουν προς ανανέωση στον Ολυμπιακό.

Σταύρος Πνευμονίδης

Ένα από τα... χρυσά παιδιά που κατέκτησε το Youth League. Μαζί με τον Λιατσικούρα εντυπωσίασαν στην καλοκαιρινή προετοιμασία και ο Μεντιλίμπαρ τον έχει συμπεριλάβει ουκ ολίγες φορές στην αποστολή. Ο Σταύρος Πνευμονίδης μετράει συνολικά πέντε συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, μεταξύ αυτών και στο Champions League, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ισπανού προπονητή.

Μάλιστα ο 19χρονος εξτρέμ έχει χρησιμοποιηθεί δύο φορές και στη Β' ομάδα ενώ είναι διεθνής με τις Ελπίδες που... καλπάζουν για το EURO U21. Εννοείται πως ο Ολυμπιακός έχει τεράστια πλάνα για τον ίδιο και το συμβόλαιο του είναι στις πρώτες θέσεις της λίστας για να ανανεωθεί.

Αγιούμπ Ελ Καμπί

Ο «killer» του Ολυμπιακού. Ο mr. 69 γκολ σε 109 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα». Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους φορ του κλαμπ στον 21ο αιώνα με αποκορύφωμα το τέρμα στον μεγάλο τελικό με τη Φιορεντίνα στο Conference League. Ο Μαροκινός βρίσκεται στο 32ο έτος της ηλικίας του και έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του αρκετά μεγάλου συμβολαίου του.

Ο διεθνής επιθετικός είχε υπογράψει για δύο χρόνια με το ποσό ανά έτος να αγγίζει τα 2,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να έχουν μπει σε νέο κύκλο επαφών για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θα ήθελε τον ίδιο στο ρόστερ όμως οι δύο πλευρές θα πρέπει να διαπραγματευθούν για την επίτευξη της συμφωνίας. Μην ξεχνάμε ότι ήδη αρκετές ομάδες έχουν λοκάρει το όνομά του και τον Γενάρη μπορεί να συμφωνήσει ως ελεύθερος με όποιο κλαμπ θέλει.

Ζέλσον Μάρτινς

Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, ο Ζέλσον Μάρτινς δεν μπορεί να υπογράψει τον Γενάρη σε άλλη ομάδα. Ο λόγος είναι ότι στο συμβόλαιο του υπάρχει οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο, η οποία είναι στην ευχέρεια του Ολυμπιακού αν θα την ενεργοποιήσει ή όχι.

Ωστόσο οι Πειραιώτες δεν θέλουν ο 30χρονος εξτρέμ να ανανεώσει για απλά έναν ακόμα χρόνο αλλά για συμβόλαιο μέχρι το 2028, οπότε οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς με τη συμφωνία να μοιάζει αρκετά κοντά για την παραμονή του διεθνή ποδοσφαιριστή.

Ντάνιελ Ποντένσε

Και τέλος η περίπτωση Ντάνιελ Ποντένσε. Ο 30χρονος εξτρέμ επέστρεψε για δεύτερη φορά στον Πειραιά και διανύει την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ, με τους Πειραιώτες να διαθέτουν οψιόν αγοράς σε επίπεδα που μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά.

Ο Πορτογάλος μετράει ήδη δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 13 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις φέτος και αποτελεί βασικό εργαλείο στα χέρια του Μεντιλίμπαρ. Η παραμονή του ρόστερ είναι κάτι που και ο ίδιος το θέλει αλλά και η ομάδα ωστόσο στην περίπτωση του μιλάμε για αγορά και όχι για ανανέωση.