Η... ταυτότητα του επιχειρηματία που όπως είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, κάθε χρόνο βάζει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στον Παναθηναϊκό.

Ένα από τα κομμάτια της χθεσινής μεγάλης συνέντευξης του Γιάννη Αλαφούζου αφορούσε τα σενάρια που υπάρχουν σχετικά με υποψήφιους επενδυτές, στα οποία ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού απάντησε με κατηγορηματικό τρόπο.

Όταν ρωτήθηκε λοιπόν σχετικά, είπε πως: «Υπάρχει μόνο ένας επιχειρηματίας που μας έδωσε κάποτε 1 εκατ. ευρώ και συμβάλλει κάθε χρόνο με χορηγίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και αυτός είναι ο μοναδικός που έχει κάνει κάτι», χωρίς ωστόσο να πει το όνομά του.

Ποιος όμως είναι αυτός; Όπως είπε λίγο αργότερα, κατά την διάρκεια του πρώτου διαλείμματος στην έκτακτη εκπομπή των Galacticos, ο Νίκος Αθανασίου, ο επιχειρηματίας αυτός είναι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Ποιος είναι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες, με κύριο άξονα δράσης τον χώρο των τροφίμων. Υπήρξε δημιουργός και βασικός μέτοχος της Chipita, γνωστής για τα προϊόντα 7Days, την οποία ανέπτυξε διεθνώς με παραγωγικές μονάδες σε πολλές χώρες. Μετά τη συγχώνευση της Chipita με τη Mondelez, συμμετείχε ενεργά σε νέα επενδυτικά σχήματα και στη διοίκηση μεγάλων εταιρειών του κλάδου. Επιπλέον, έχει παρουσία σε επενδύσεις τροφίμων και logistics, ενώ διαχρονικά κατέχει ρόλο σε επιχειρηματικούς φορείς, όπως ο ΣΕΒ. Θεωρείται στρατηγικός επενδυτής με έμφαση στην εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Τι έγινε το 2017;

Πριν από 8 χρόνια και συγκεκριμένα το 2017, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, είχε επιχειρήσει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην τότε οικονομική διάσωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πρόθεσή του ήταν μαζί με 2-3 άλλους επιφανείς φίλους του «τριφυλλιού» και με την βοήθεια του κόσμου, να βγάλουν την ομάδα από την δύσκολη θέση, ωστόσο η κίνησή του αυτή παρερμηνεύτηκε, καθώς πολλοί θεώρησαν πως αναλάμβανε όλο το βάρος...

Έτσι, μέσα σε 24 ώρες αναγκάστηκε να κάνει πίσω, βγάζοντας την παρακάτω δήλωση...

«Πρόθεσή μου πάντα ήταν και είναι να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό, ειδικά τις δύσκολες στιγμές που περνάει, δημιουργώντας έναν μηχανισμό μακροπρόθεσμης λύσης για την ομάδα με πρωταγωνιστικό ρόλο να έχουν οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές.

Από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν προσδοκίες άμεσης επίλυσης του μεγάλου οικονομικού προβλήματος του Παναθηναϊκού, είμαι υποχρεωμένος να σταματήσω την προσπάθεια, καθότι δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις ή και στις δυνατότητές μου η εξεύρεση μαγικής λύσης για την ομάδα μας».

