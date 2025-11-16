Αλαφούζος: «Στη Λεωφόρο θα μπορούσε να γίνει γήπεδο μόνο 21.000 θέσεων, δεν θα το λένε Βοτανικό»

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για την επιλογή του Βοτανικού, ο οποίος θα πάρει άλλο όνομα στο μέλλον και τόνισε πως στη Λεωφόρο θα μπορούσε να γίνει γήπεδο μόνο 21.000 θέσεων.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, ο Γιάννης Αλαφούζος ρωτήθηκε για την επιλογή του Βοτανικού ως τοποθεσίας για το νέο γήπεδο της ομάδας.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού τόνισε πως στη Λεωφόρο θα μπορούσε να γίνει γήπεδο μόνο 21.000 θέσεων και πρόσθεσε πως το νέο «σπίτι» της ομάδας δεν θα το λένε Βοτανικό, αλλά ακόμα δεν μπορεί να αποκαλύψει κάτι πάνω σε αυτό.

«Πάντοτε πρέπει κανείς να διαπραγματεύεται. Δεν μπορεί να πεις ζήτω ο Βοτανικός όταν είναι σε φάση συζητήσεων για να πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Υπήρχε μεγάλη αγάπη στην Λεωφόρο. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια, είχε αλλάξει και ο νόμος για να επεκταθεί το γήπεδο πάνω από τα πεζοδρόμια, αλλά η χωρητικότητα πήγαινε μόνο μέχρι 21.000», σχολίασε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Όταν εμφανίστηκε ο Βοτανικός, ευχαριστώ την κυβέρνηση και τους δύο δημάρχους, τότε προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Δεν θα το λένε Βοτανικό, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα. Το γήπεδο είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι σημείο με φοβερή ιστορία. Έχουν βρεθεί και αρχαία τα οποία θα μείνουν εκεί. Είχε υποβαθμιστεί η περιοχή και τώρα γίνεται μία Διπλή Ανάπλαση κι αυτή θα αναβαθμιστεί. Ελπίζω η Λεωφόρος να μην κατεδαφιστεί. Γίνεται η σχετική προσπάθεια. Θα ήθελα να μείνει ως ένα γήπεδο που θα παίζουν παιδιά και να γίνει ο τάφος του Ινδού μουσείο. Να μείνει η Θύρα 13 εκεί που είναι ιστορικά. Ακόμα και την ιδιοκτησία της γης την αμφισβητούσε ο Δήμος. Είχε την χρήση και γι' αυτό έγινε η τράμπα. Θα ήθελα να μείνει ολόκληρη η Λεωφόρος, θα προσπαθήσουμε γι' αυτό και να συνεχίσει η περιοχή αυτή να θυμίζει Παναθηναϊκό».