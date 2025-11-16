Αλαφούζος για Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό: «Τα νεύρα πέρασαν τον ενισχύουμε και θα κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί»

Για τις σχέσεις της ΠΑΕ με τον Ερασιτέχνη ο Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε πως τα νεύρα πέρασαν και πως το ποδοσφαιρικό τμήμα θα ενισχύει την «μάνα του λόχου» και θα κάνουν πράγματα μαζί.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε στα του Ερασιτέχνη και στις πρόσφατες εκλογές και αν υπάρχουν κάποια νεύρα λέγοντας τα εξής: «Η ΠΑΕ συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον Ερασιτέχνη. Σχεδιάζουμε πράγματα μαζί. Τον ενισχύουμε και θα κάνουμε κι άλλα πράγματα. Τα νεύρα πέρασαν».