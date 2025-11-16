Αλαφούζος για Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό: «Τα νεύρα πέρασαν τον ενισχύουμε και θα κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί»
Για τις σχέσεις της ΠΑΕ με τον Ερασιτέχνη ο Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε πως τα νεύρα πέρασαν και πως το ποδοσφαιρικό τμήμα θα ενισχύει την «μάνα του λόχου» και θα κάνουν πράγματα μαζί.
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε στα του Ερασιτέχνη και στις πρόσφατες εκλογές και αν υπάρχουν κάποια νεύρα λέγοντας τα εξής: «Η ΠΑΕ συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον Ερασιτέχνη. Σχεδιάζουμε πράγματα μαζί. Τον ενισχύουμε και θα κάνουμε κι άλλα πράγματα. Τα νεύρα πέρασαν».
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.