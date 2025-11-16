Ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε στην πρόσληψη των Μπαλντίνι, Μπενίτεθ, Κορόνα.

Στην άφιξη του Ιταλού Μπαλντίνι, του καταξιωμένου Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και στους Κορόνα, Κοτσόλη, αναφέρθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος μετά την πρώτη ερώτηση που δέχθηκε.

Αναλυτικά όσα είπε ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού για το πλάνο για τα επόμενα τρία χρόνια μετά τις προσλήψεις των Μπενίτεθ, Μπαλντίνι, Κορόνα, Κοτσόλη, γιατί μία τέτοια ισχυρή ομάδα δεν έγινε εδώ και 13 χρόνια κι αν θα τηρηθεί αυτό το πλάνο: «Θα το δούμε αν θα το πιστέψει ο κόσμος. Ο μοναδικός μου στόχος είναι ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν κατέστη δυνατό έως τώρα και θα το αναλύσουμε.

Ο Μπαλντίνι είναι υψηλού επιπέδου σύμβουλος, όπως και ο Κορόνα που θα έρθει την Τρίτη. Ο Μπαλντίνι με βοήθησε να γνωρίσω τον κύριο Μπενίτεθ, τον κύριο Κορόνα και φυσικά τον κύριο Κοτσόλη. Μέχρι στιγμής άκουγα τις συμβουλές των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί. Στόχος του πρότζεκτ είναι το πρωτάθλημα».