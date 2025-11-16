Το Gazzetta πάντα «παρών» στις μεγάλες εξελίξεις! Κώστας Ψάρρας, Νίκος Αθανασίου και Γιάννης Σερέτης μπαίνουν στο στούντιο και περνούν από το μικροσκόπιο τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου. Μαζί τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Διευθυντής του Gazzetta, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, που θα είναι στο πάνελ της μεγάλης συνέντευξης.

Το Pre Game θα αρχίεει στις 21:00, από τις 21:30 θα μπορειτε να παρακολουθείτε τη συνεέντευξη μέσω του Gazzetta και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην κουβέντα θα μπει και ο Διευθυντής του Gazzetta, Δημήτρης Κωνσταντινίδης ο οποίος θα είναι ένας εκ των δημοσιογράφων που βρίσκονται στο πάνελ.