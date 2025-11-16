Γιάννης Αλαφούζος: Η έκτακτη εκπομπή του Gazzetta
Το Gazzetta θα βρίσκεται στη συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αλαφούζου και θα μεταφέρει τις εξελίξεις με τη βοήθεια των Κώστα Ψάρρα, Νίκο Αθανασίου και Γιάννη Σερέτη οι οποίοι θα σχολιάσουν τα όσα θα γίνουν με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού.
Το Pre Game θα αρχίεει στις 21:00, από τις 21:30 θα μπορειτε να παρακολουθείτε τη συνεέντευξη μέσω του Gazzetta και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην κουβέντα θα μπει και ο Διευθυντής του Gazzetta, Δημήτρης Κωνσταντινίδης ο οποίος θα είναι ένας εκ των δημοσιογράφων που βρίσκονται στο πάνελ.
