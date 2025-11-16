Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την αποψινή συνέντευξη του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου.

Αυτό το οποίο θα συμβεί απόψε, δηλαδή η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου στη συχνότητα του ΣΚΑΪ θα έπρεπε να έχει γίνει πράξη εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό. Εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα σε ετήσια βάση, μία φορά στην αρχή και μία στο τέλος της σεζόν, ιδανικά, ώστε οι φίλοι του κλαμπ να είναι απόλυτα ενημερωμένοι από τον πλέον αρμόδιο. Η αλήθεια, η εξήγηση των πραγμάτων, η επικοινωνία με τον κόσμο, ποτέ δεν έκαναν κακό. Μόνο καλό. Από την ειλικρίνεια δεν έχασε κανείς. Ούτε από την αυτοκριτική. Η εσωστρέφεια και η τρομερή... μουγκαμάρα του οργανισμού του Τριφυλλιού δημιούργησαν μόνο προβλήματα και τίποτα παραπάνω, σε μία ήδη προβληματική κατάσταση για μία ομάδα που απέχει από την κατάκτηση του πρωταθλήματος εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Για την διαδικασία της συνέντευξης και παρότι προφανώς θα έπρεπε να είναι παρόντες οι βασικοί ρεπόρτερ του συλλόγου που έχουν περάσει τα πάνδεινα όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε σίγουροι πως θα τεθούν στο τραπέζι όλα τα καυτά και δύσκολα ερωτήματα για τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, η σύνθεση του πάνελ δεν χωρά καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Το ''ρωτήστε ό,τι θέλετε'' είναι ξεκάθαρο και αληθινό, οι διευθυντές των μεγαλύτερων αθλητικών μέσων της χώρας θα κάνουν απλά την δουλειά τους. Θα ρωτήσουν τα πάντα τον Γιάννη Αλαφούζο. Με σεβασμό απέναντι στα μέσα τους και στον θεσμό του προέδρου του Παναθηναϊκού.

Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα ''αφεντικό'' ΠΑΕ που είναι άνθρωπος των media και ποτέ δεν προσπάθησε να επιβληθεί στα όσα λέγονται στον Τύπο για εκείνον (όπως δυστυχώς συμβαίνει κάποιες-πολλές- φορές στον μαγικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου), ακόμη και στα μέσα όπου του ανήκουν. Αλλιώς μετά την απόλυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν θα είχε μείνει κανείς μας στο ραδιόφωνο, για παράδειγμα.

Τι θα θέλαμε να ακούσουμε, λοιπόν, από τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ;

Το γιατί τράβηξε την πρίζα το 2017 και οδήγησε τον Παναθηναϊκό η απόφαση αυτή στην τριετή τιμωρία από την UEFA, στον ευρωπαϊκό αφανισμό και στον κίνδυνο του υποβιβασμού. Ετούτη η εποχή, είναι το πιο μελανό σημείο της παρουσίας του στον σύλλογο και για να είμαστε ειλικρινείς, ο υγιής κόσμος του κλαμπ(ό,τι κι αν συνέβη τότε που έγιναν πολλά λόγω ΣΥΡΙΖΑ) θα περιμένει μια συγγνώμη. Μία επί της ουσίας αυτοκριτική γιατί επαναλαμβάνουμε τα όσα έγιναν τότε ήταν κηλίδα στην ιστορία του τεράστιου αυτού συλλόγου.

Το πως και γιατί οδηγήθηκε στην ποδοσφαιρικά αυτοκτονική απόλυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αν το έχει μετανιώσει, βλέποντας τον Παναθηναϊκό να έχει αλλάξει πέντε προπονητές σε δύο χρόνια και από τότε να κάνει βήματα πίσω και όχι μπροστά, όπως έκανε τότε, μέτρο το μέτρο, παιχνίδι το παιχνίδι, χρονιά την χρονιά.

Το γιατί εδώ και χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν προσπάθησε να στελεχωθεί σωστά στο ποδοσφαιρικό του κομμάτι, όπως ακριβώς το έκανε φέτος.

Το αν είναι διατεθειμένος να συζητήσει άμεσα μία σοβαρή πρόταση παραχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ και αν από το 2018 μέχρι και σήμερα υπήρχε κάποια προσέγγιση για να συμβεί αυτό.

Το τι ισχύει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του προπονητικού κέντρου στο Κορωπί και αν σκοπεύει να το αφήσει στο όνομα της ΠΑΕ όταν αποχωρήσει, όπως είχε υποσχεθεί κατά το παρελθόν.

Για την ιστορία με την Mercedes και το πως βρέθηκε στα χέρια που βρέθηκε.

Για το πως σκοπεύει να προστατεύσει τον Παναθηναϊκό από εδώ και πέρα, από την στιγμή που έχει αποφασίσει να μην εμπλακεί ποτέ στον έλεγχο της ΕΠΟ, όπως κάνουν ή έκαναν ή έτεροι διεκδικητές του τίτλου.

Για το πόσα ήταν τα χρέη που ανέλαβε το 2012 και γιατί αποφάσισε να εμπλακεί με τον Παναθηναϊκό και πόσα λεφτά έχουν μπει μέχρι και σήμερα από την δική του τσέπη στον σύλλογο.

Για το ποιο είναι το πλάνο και το όραμα για τον Παναθηναϊκό των επόμενων ετών, ώστε ο σύλλογος να γίνει ξανά πρωταθλητής.

Αυτά είναι μερικά που ετούτη η γωνιά θεωρεί πως θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις, ώστε το πρωί της Δευτέρας, το Τριφύλλι να έχει κλείσει μια και καλή, με αυτοκριτική και ειλικρίνεια κάποιες από τις πληγές του παρελθόντος.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πριν, κατά την διάρκεια και στο τέλος της συνέντευξης στην έκτακτη εκπομπή του Gazzetta στο Youtube το βράδυ της Κυριακής...