Η ανάρτηση της Κηφισιάς για το ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Ημέρα περηφάνιας για την οικογένεια της Κηφισιάς. Ο Ανδρέας Τεττέη πήρε το βάπτισμα του πυρός στην Εθνικής Ελλάδας, καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο 43ο λεπτό του αγώνα με τη Σκωτία, αντί του τραυματία Βαγγέλη Παυλίδη, με τους φίλους της Γαλανόλευκης να τον αποθεώνουν.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων με ανάρτηση στα Social Media έστειλε το μήνυμα για το ντεμπούτο του 24χρονου επιθετικού με το εθνόσημο στο στήθος.

Θυμίζουμε πως ο Τεττέη είναι... παιδί της Κηφισιάς, καθώς αγωνίζεται σε αυτήν εδώ και χρόνια, όντας εκ των πρωταγωνιστών σε αυτήν τη ραγδαία άνοδο του συλλόγου, ενώ αποτελεί πνευματικό παιδί του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Χρήστου Πρίτσα.

Την τρέχουσα σεζόν ο Τεττέη έχει κάνει θραύση, έχοντας 6 γκολ και 4 ασίστ σε 12 εμφανίσεις, ενώ από την 1η Ιανουαρίου θα είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Η ανάρτηση της Κηφισιάς για τον Ανδρέα Τεττέη

«Ένα παιδικό όνειρο που πραγματοποιήθηκε: Πρώτη συμμετοχή με την Ελλάδα! Ατελείωτη υπερηφάνεια!».

Λίγο αργότερα η Κηφισιά με ανάρτηση της στα Social Media ανέβασε video με την είσοδο του Τεττέη στο ματς και έγραψε: «Απλά ένα παιδί από την Κυψέλη».