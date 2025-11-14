Νέο μέλος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ: Πατέρας και ο Τσάλοφ

Νέο μέλος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ: Πατέρας και ο Τσάλοφ

Ξεκινήσε ατομικό και «τρέχει» για ΑΕΚ ο Τσάλοφ

bet365

Οι γεννήσεις στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ συνεχίζονται με... αμείωτους ρυθμούς, με τον δικέφαλο του βορρά να καλωσορίζει στην μεγάλη ασπρόμαυρη οικογένεια του, το παιδί του Φιόντορ Τσάλοφ.

Τη τέταρτη γέννα του σε μόλις 2 μήνες μετράει ο ΠΑΟΚ, καθώς μετά τους Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Τσιφτσή πατέρας έγινε και ο Φιόντορ Τσάλοφ, με τη γυναίκα του Ρώσσου διεθνή να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδάκι.

Ο δικέφαλος του βορρά ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα στους φιλάθλους του σήμερα το πρωί, μέσω ενός στόρι που ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram, με το οποίο καλωσόρισε το νέο μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας.

paok

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα