Νέο μέλος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ: Πατέρας και ο Τσάλοφ
Τη τέταρτη γέννα του σε μόλις 2 μήνες μετράει ο ΠΑΟΚ, καθώς μετά τους Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Τσιφτσή πατέρας έγινε και ο Φιόντορ Τσάλοφ, με τη γυναίκα του Ρώσσου διεθνή να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδάκι.
Ο δικέφαλος του βορρά ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα στους φιλάθλους του σήμερα το πρωί, μέσω ενός στόρι που ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram, με το οποίο καλωσόρισε το νέο μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας.
