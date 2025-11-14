Νέο μέλος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ: Πατέρας και ο Τσάλοφ

Οι γεννήσεις στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ συνεχίζονται με... αμείωτους ρυθμούς, με τον δικέφαλο του βορρά να καλωσορίζει στην μεγάλη ασπρόμαυρη οικογένεια του, το παιδί του Φιόντορ Τσάλοφ.

Τη τέταρτη γέννα του σε μόλις 2 μήνες μετράει ο ΠΑΟΚ, καθώς μετά τους Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Τσιφτσή πατέρας έγινε και ο Φιόντορ Τσάλοφ, με τη γυναίκα του Ρώσσου διεθνή να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδάκι.

Ο δικέφαλος του βορρά ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα στους φιλάθλους του σήμερα το πρωί, μέσω ενός στόρι που ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram, με το οποίο καλωσόρισε το νέο μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας.