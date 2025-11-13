Super League: Η ετήσια συνάντηση της World Leagues στην Αθήνα

Σε εξέλιξη είναι η Ετήσια Συνάντηση της World Leagues (World Leagues Association Annual Meeting), στην Αθήνα, του θεσμικού οργανισμού που εκπροσωπεί ποδοσφαιρικές διοργανώτριες αρχές από όλο τον κόσμο.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς είναι η μεγαλύτερη σε συμμετοχές Ετήσια Συνάντηση στην ιστορία της World Leagues, με εκπροσώπους από περισσότερα από σαράντα επαγγελματικά πρωταθλήματα και αθλητικούς φορείς από όλες τις ηπείρους.

Οι συναντήσεις εργασίας, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θεματικές ενότητες ανά ήπειρο (Ευρώπη, Αφρική, Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία, Ωκεανία) και συνεδρίαση για τις πρόσφατες εξελίξεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού. Η συνάντηση της World Leagues παρέχει το θεσμικό πλαίσιο για διάλογο, ανταλλαγή γνώσεων και στρατηγική συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών πρωταθλημάτων.

Η Ετήσια Συνάντηση της World Leagues θα ολοκληρωθεί με τη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή, κατά την οποία η World Leagues θα καλωσορίσει τα νέα μέλη της, ενώ στην ημερησία διάταξη είναι επίσης οι αρχαιρεσίες για την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της World Leagues, θέματα ανταγωνισμού και κανονισμών και οι μελλοντικές προτεραιότητες.

Η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου, η οποία εκπροσωπεί θεσμικά τη διοργανώτρια αρχή στις εργασίες της World Leagues, σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η World Leagues Association επέλεξε την Ελλάδα και τη Super League για την ετήσια συνάντηση του 2025, με εκπροσώπους 40 και πλέον Λιγκών και οργανισμών από όλο τον κόσμο, έναν αριθμό ρεκόρ, όπως μας ενημέρωσε η Διοίκηση της World Leagues.

Η αποστολή της World Leagues Association είναι να ενισχύσει τα εθνικά πρωταθλήματα, ως θεμέλιο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και η ετήσια συνάντηση στην Αθήνα, στοχεύει στην ενίσχυση της ενότητας και στην προώθηση της συλλογικής δράσης στο παγκόσμιο οικοσύστημα του ποδοσφαίρου».