Η συνέπεια του Λεβαδειακού απέναντι στους μικρομεσαίους και το 89% που έφερε το φετινό ρεκόρ βαθμών.

Η τρίτη αυτή διακοπή την φετινή σεζόν για τα ματς των εθνικών ομάδων βρίσκει τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, όσους έχει και ο 5ος Βόλος.

Ποτέ στο παρελθόν οι Βοιωτοί δεν μπόρεσαν να κάνουν ξανά τέτοια συγκομιδή. Η προηγούμενη καλύτερή τους ήταν την σεζόν 1989-1990, όταν και είχαν φτάσει τους 16.

Οι Βοιωτοί επιδεικνύουν τρομερή συνέπεια απέναντι στις ομάδες εκτός του Big-5 φτάνοντας σε επίπεδα ομάδας πρωταθλητισμού στην συγκομιδή τους κόντρα σε κείνες.

Το 89% απέναντι στους... ομοίους του είναι το μεγάλο επίτευγμα του Λεβαδειακού

Στα δέκα ματς του πρωταθλήματος, ο Λεβαδειακός έχει καταφέρει να πάρει πέντε νίκες, σε τρία ματς έχει αναδειχθεί ισόπαλος ενώ στα άλλα δύο έχει ηττηθεί.

Μπορεί στα τέσσερα ματς που έδωσε κόντρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη και ΑΕΚ να έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και να ήταν άκρως ανταγωνιστικός χωρίς να απαρνηθεί την... ταυτότητά του για να στοχεύσει στην βαθμοθηρία, ωστόσο μπόρεσε από τους 12 διαθέσιμους βαθμούς, να πάρει μόλις τους δύο, δηλαδή το 16,7%.

Συγκομιδή πολύ χαμηλή και που σίγουρα δεν συνάδει με την εικόνα που είχε. Πώς όμως κατάφερε να φτάσει στο ρεκόρ;

Γιατί κόντρα στις ομάδες πέραν των μεγάλων είχε μία επίδοση εκ διαμέτρου αντίθετη μαζεύοντας το 89% (88,9% για την ακρίβεια) των διαθέσιμων βαθμών.

Κέρδισε την Κηφισιά με 3-2, τον ΟΦΗ με 4-0, τον Παναιτωλικό με 6-0, την ΑΕΛ με 0-2 και τον Πανσερραϊκό με 5-2. Το μόνο ματς που δεν νίκησε κόντρα στις ομάδες αυτές, ήταν κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, όπου έμεινε αρχικά πίσω με 2-0, αλλά κατάφερε τελικά να φτάσει στο 2-2. Κοινώς 16 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς.

Και το ίδιο φαινόμενο έχει κάνει και την εμφάνισή του και στο Κύπελλο, αφού με τις ομάδες που είναι αντίστοιχου επιπέδου ή μικρότερες έχει κάνει το 3/3, έχοντας κερδίσει τον Μακεδονικό με 2-1, την ΑΕΛ με 2-1 και τον Αστέρα Aktor με 1-0.

Αν, λοιπόν, συνυπολογίσουμε κι αυτά, τότε το ποσοστό νικών του απέναντι στις ομάδες αυτές φτάνει το τρομερό 89% δείχνοντας μία συνέπεια που ανάλογη δεν έχουν ούτε οι ομάδες που βρίσκονται στους διεκδικητές του τίτλου κόντρα στους μικρομεσαίους.

Ολυμπιακός 6/6 και 18/18 (100%)

Παναθηναϊκός 3/6 και 11/18 (61,1%)

ΑΕΚ 6/7 και 19/21 (90,5%)

ΠΑΟΚ 5/7 και 17/21 (81%)

Όπως βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα, ο Λεβαδειακός έχει καλύτερο ποσοστό συγκομιδής βαθμών κόντρα στις ομάδες αυτές από δύο από τους τέσσερις διεκδικητές του πρωταθλήματος, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και απέχει ελάχιστα από την δεύτερη ΑΕΚ. Οπότε αυτό καταδεικνύει και το πόσο δύσκολο είναι αυτό που έχουν καταφέρουν οι Βοιωτοί.