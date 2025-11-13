Ο Χουάν Φεράντο ξανασυστήνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Βόλος καλπάζει... αθόρυβα

Μετά από δέκα αγωνιστικές στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague, το Big-5 θα είναι κομμένο στα δύο βαθμολογικά και ανάμεσα σε Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-Άρη, θα δεσπόζουν δύο ονόματα. Το ένα από αυτά θα είναι του Βόλου, όπου με τον Χουάν Φεράντο στο τιμόνι, φιγουράρει στην 5η θέση και και ως μία από τις εκπλήξεις της σεζόν.

«Την τελευταία εβδομάδα είχαμε αρκετά προβλήματα, κάποιοι παίκτες ήταν άρρωστοι. Σε αυτές τις καταστάσεις αναγκάζεσαι να αλλάξεις την προσέγγιση και τις συνθήκες με τις οποίες αντιμετωπίζεις το παιχνίδι για να πάρεις την νίκη», ήταν το σχόλιο που είχε κάνει ο Χουάν Φεράντο μετά τη νίκη του Βόλου κόντρα στον Παναθηναϊκό (1-0).

Ένα τρίποντο που ήρθε και έκατσε σαν... κερασάκι στην τούρτα της φετινής σεζόν μέχρι στιγμής, καθώς από την ομάδα της Μαγνησίας έλειπε μία «μεγάλη νίκη» (είχε τέσσερις ήττες κόντρα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη). Από τη περσινή μάχη παραμονής, ο Βόλος φιγουράρει στην πρώτη 5άδα έχοντας ματς περισσότερο αλλά και στο +3 από τον Παναθηναϊκό, αποτελώντας μαζί με τον Λεβαδειακό, την έκπληξη της σεζόν έως τώρα.

Με την ολοκλήρωση της 10ης στροφής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague, η δουλειά του Χουάν Φεράντο αποδίδει καρπούς, επαληθεύει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του Βόλου για να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και το Gazzetta αναλύει τι είναι αυτό που άλλαξε για να γυρίσει το... τσιπάκι από την περσινή σεζόν.

Καθιέρωση του 4-2-3-1 και το... κόλπο με τους ακραίους μπακ!

Ο Φεράντο είναι από τους προπονητές που παρότι μόλις 44 ετών, έχει κατακτήσει ήδη πράγματα στην καριέρα του όπως το πρωτάθλημα Ινδίας και η Superleague 2 με τον Βόλο. Το ισπανικό μοντέλο που παρουσιάζει είναι στη σύγχρονη μορφή του και τον κλασσικό σχηματισμό του 4-2-3-1 με δύο χαφ και μπροστά τους έναν μεσοεπιθετικό που είναι περισσότερο κοντά στον επιθετικό.

Η επιθετική λειτουργία του με τον Λάμπρου και τον Τζόκα από τα... φτερά να κάνουν άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα και τον Χουάνπι να αποτελεί σήμα-κατατεθέν για την κυκλοφορία και τη λήψη αποφάσεων στο μεσοεπιθετικό σκέλος, είναι μόνο το ένα κομμάτι από αυτό που σκέφτεται ο Φεράντο.

Ο Ισπανός προπονητής έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι χρειάζεται στον Βόλο δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν ως ακραίοι μπακ αλλά να έχουν αριθμούς... εξτρέμ. Κάπως έτσι, ο Κάρλες Σόρια που έμεινε ελεύθερος από τη Λαμία και ο Νούριο Φορτούνα που παραχωρήθηκε δανεικός από τη Γάνδη, ήταν οι εκλεκτοί για τα δύο άκρα.

Ο πρώτος είχε 17 ασίστ σε 80 ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα όταν και συστήθηκε στο ελληνικό κοινό ενώ φέτος έχει ήδη μία ασίστ σε 10 ματς πρωταθλήματος. Ο δεύτερος από την άλλη είναι ακόμα πιο ενεργός με ένα γκολ και δύο ασίστ σε οκτώ παιχνίδια, με έντονο παρελθόν στο θέμα των στατιστικών, κυρίως με τη Σαρλερουά που είχε δύο γκολ και έντεκα ασίστ σε 90 αγώνες.

Η «αναγέννηση» του Λάμπρου μέσα από τα χέρια του και το... τρικ με τον Κόμπα!

Ο Ισπανός προπονητής δεν ασχολείται μόνο με το τακτικό κομμάτι αλλά και με το ψυχολογικό, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά ο Λάζαρος Λάμπρου. Ο 27χρονος εξτρέμ αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη από τη Ράκοβ της Πολωνίας και τη φετινή σεζόν είναι από τους καλύτερους παίκτες της λίγκας σε αριθμούς.

Ο Έλληνας εξτρέμ διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας φτάσει ήδη τα τέσσερα γκολ και τη μία ασίστ σε δέκα αγώνες ενώ συνολικά από πέρσι, έχει φτάσει τα οκτώ τέρματα και τις τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις σε 29 ματς.

Απέχει μόλις δύο ασίστ από το ρεκόρ καριέρας εντός συνόρων, καθώς με τον Πανιώνιο σε 45 παιχνίδια είχε τον ίδιο αριθμό τερμάτων και πέντε ασίστ. Μάλιστα, έχει συμβάλλει σε σπουδαίες νίκες φέτος όπως κόντρα στον Παναιτωλικό που είχε ασίστ (2-1), κόντρα στον Αστέρα AKTOR που είχε γκολ (2-1), κόντρα στον Πανσερραϊκό που σκόραρε ξανά (2-1) και ήταν χρυσός σκόρερ με τον Παναθηναϊκό (1-0).

Βέβαια δεν είναι ο μόνος παίκτης που έχει... αναγεννηθεί στα χέρια του Ισπανού προπονητή. Σε αυτή την κατηγορία μπαίνει και ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα όμως η περίπτωση είναι κάπως διαφορετική. Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής, παρότι συνήθιζε να είναι στη μεσοεπιθετική γραμμή του Βόλου τα τελευταία δύο χρόνια, επί εποχή Φεράντο έχει μετακινηθεί στα χαφ και δίπλα στον Μαρτίνεζ.

Αυτό το... τρικ έχει κάνει τη διαφορά στη μεσαία γραμμή του Βόλου, που αποτελεί το δυνατό του σημείο. Ακατάπαυστα τρεξίματα, καλύψεις χώρων και ένας αργεντίνικος συνδυασμός που είναι σφικτός αμυντικά και πιο δημιουργικός επιθετικά. Ο Κόμπα έχει πάρει τη φανέλα βασικού στο... σπίτι του παίζοντας στη συγκεκριμένη θέση και όχι άδικα.

Η «επένδυση» στις εκτός έδρας αναμετρήσεις και το... κερασάκι με τον Παναθηναϊκό!

Τέσσερις ήττες μετράει τη φετινή σεζόν ο Βόλος και όλες είναι από ομάδες του Big-5. Ήττα με 2-0 στην έδρα του Άρη, ήττα με το ίδιο σκορ στον Βόλο από τον Ολυμπιακό, δύσκολη έξοδο στην OPAP Arena κόντρα στην ΑΕΚ (1-0) και «τριάρα» στην Τούμπα με ΠΑΟΚ (3-0). Από εκεί και πέρα, όμως, η ομάδα της Μαγνησίας μετράει μόνο... νίκες.

Συνολικά έχει έξι νίκες με τις πέντε από αυτές να είναι με ομάδες εκτός του Big-5 και το πιο σημαντικό, σε δύσκολες έδρες. Μία συνθήκη που θέτει βάσεις για τα play off 5-8 θέσεων όπου φαίνεται ότι στοχεύει τη φετινή σεζόν ο Βόλος. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά...

Το σύνολο του Φεράντο έχει φύγει νικητής από την έδρα του Παναιτωλικού (2-1), της ΑΕΛ Novibet (5-2) και του Ατρομήτου (1-0). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι τρία πολύ σημαντικά δίπλα τόσο για τη μάχη της παραμονής όσο και για να βρεθεί στην πρώτη 8άδα και να αποφύγει τη διαδικασία των play out όπως πέρσι.

Φυσικά, ίδια βαρύτητα έχουν και οι νίκες με Αστέρα AKTOR (2-1) και Πανσερραϊκό (2-1) για τον ίδιο λόγο, ειδικά όταν μιλάμε για ομάδες που φαίνεται ότι θα παλέψουν για την παραμονή.

Καλές οι παραπάνω νίκες. Σημαντικές όσο δεν πάει αλλά τέτοιες ομάδες όπως ο Βόλος χρειάζονται και την υπέρβαση. Τη νίκη που πιθανόν να μην καταφέρουν οι αντίπαλοι του. Μία τέτοια ήταν κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μετά από τις τέσσερις ήττες που είπαμε και με σκορ 8-0, η ομάδα της Μαγνησίας πήρε το πρώτο της τρίποντο κόντρα σε κλαμπ του Big-5.

Ήταν το... κερασάκι που χρειαζόταν για να καθιερωθεί στην πρώτη 5άδα λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας και μάλιστα, απέναντι σε μία ομάδα που είχε τον Ράφα Μπενίτεθ στην άκρη του πάγκου. Εκτός από το βαθμολογικό σκέλος, υπάρχει και το ψυχολογικό τόσο στον Φεράντο όσο και στους παίκτες.

Ξανασυστήνεται μέσα από τον Βόλο

Το όνομα του Χουάν Φεράντο λίγοι το θυμούνται πίσω στο 2014 στην άκρη του πάγκου του Εργοτέλη. Λογικό άλλωστε καθώς έμεινε για μόλις δύο επίσημα ματς με ΑΕΛ Καλλονή και Πανιώνιο όπου μέτρησε ισάριθμες ήττες και είδε την πόρτα της εξόδου. Τρία χρόνια μετά, ο Βόλος τον εμπιστεύτηκε μόλις ιδρύθηκε και τον έβαλε στο τιμόνι της ομάδας στη Γ' Εθνική.

Ο Ισπανός προπονητής οδήγησε το κλαμπ στην Α' Εθνική μέσα σε δύο χρόνια και έμεινε μέχρι το 2020. Επέστρεψε με τον Πανσερραϊκό χωρίς η ομάδα να παρουσιάσει καλό πρόσωπο αλλά ο Βόλος του έδωσε ξανά τα... κλειδιά το περασμένο καλοκαίρι. Η επιστροφή του μετά από πέντε χρόνια σε συνδυασμό με την εξέλιξη της κάθε πλευράς από πολλές απόψεις, ήταν μία win-win κατάσταση.

Αμφότεροι ήθελαν την επιστροφή στη ανοδική πορεία. Ο Φεράντο έφερε στις τάξεις του Βόλου μία διαφορετική νοοτροπία. Αυτή του «δεν πάμε να σωθούμε αλλά να κυνηγήσουμε μία θέση στα play off 5-8», την οποία μετέφερε στους παίκτες και παιχνίδι με παιχνίδι, τους κάνει να το πιστεύουν όλο και περισσότερο. Ακόμα και με τα όσα έγιναν με τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν και τον... θόρυβο που έγινε, ο Ισπανός προπονητής κράτησε τους παίκτες συγκεντρωμένους στο δύσκολο εκτός έδρας ματς με τον Ατρόμητο.

Σε ηλικία 44 ετών, μιλάμε για έναν κόουτς που συνεχώς εξελίσσεται και φέρνει νέες ιδέες, με αποτέλεσμα ο Βόλος να έχει μία διαφορετική προσέγγιση στα παιχνίδια. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε το ισπανικό μοντέλο που έχει τη φιλοσοφία «νικητή» και ο Φεράντο επένδυσε χρόνο στο να χτιστεί αυτό το mentality στους παίκτες του.

Και ο ίδιος, με αυτούς τους αριθμούς και με αυτή την εικόνα, συστήνεται ξανά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως το έκανε όταν ανέβασε τον Βόλο στα μεγάλα σαλόνια για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ακόμα και αν ο Λεβαδειακός έχει... κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας, το σύνολο του Ισπανού προπονητή προχωρά, αργά και σταθερά προς τον μεγάλο του στόχο.