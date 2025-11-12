Ο Ρεμί Καμπελά πέρασε από... ανάκριση στον Ολυμπιακό και απάντησε σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τους συμπαίκτες του, όπου ο Ζουλιάν Μπιανκόν είχε την τιμητική του!

Κατά καιρούς οι παίκτες του Ολυμπιακού περνούν από... ανάκριση για τα social media της ομάδας και αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Ρεμί Καμπελά να απαντήσει σε μερικές ιδιαίτερες ερωτήσεις. Φυσικά, μονοπώλησε το όνομα του συμπατριώτη του, Ζουλιάν Μπιανκόν.

Διαβάστε αναλυτικά τι είπε:

Οι πιο αστείοι συμπαίκτες του: Μπιανκόν και Ροντινέι

Ο πιο δυνατός στην ομάδα: Πιρόλα

Ποιος είναι ο DJ στα αποδυτήρια: Ροντινέι

Ο πιο καλοντυμένος: Γιαζίτσι

Ποιον θα καλούσες σε μία έκτακτη ανάγκη: Μπιανκόν

Ποιος μιλάει περισσότερο: Μπιανκόν

Ποιον θα εμπιστευόσουν να σε κουρέψει: Κανέναν

Ποιος γυμνάζεται περισσότερο: Νομίζω Ποντένσε-Τσικίνιο-Μπιανκόν

Το πιο αστείο παρατσούκλι: Καλογερόπουλος (Κάλο), επειδή είναι το όνομα από έναν τραγουδιστή στη Γαλλία.

Με ποιους θα πήγαινες διακοπές: Μπιανκόν