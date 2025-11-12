Η ιδιαίτερη... ανάκριση του Καμπελά: Η «τρέλα» με Μπιανκόν, ο Καλογερόπουλος και ο DJ Ροντινέι
Κατά καιρούς οι παίκτες του Ολυμπιακού περνούν από... ανάκριση για τα social media της ομάδας και αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Ρεμί Καμπελά να απαντήσει σε μερικές ιδιαίτερες ερωτήσεις. Φυσικά, μονοπώλησε το όνομα του συμπατριώτη του, Ζουλιάν Μπιανκόν.
Διαβάστε αναλυτικά τι είπε:
Οι πιο αστείοι συμπαίκτες του: Μπιανκόν και Ροντινέι
Ο πιο δυνατός στην ομάδα: Πιρόλα
Ποιος είναι ο DJ στα αποδυτήρια: Ροντινέι
Ο πιο καλοντυμένος: Γιαζίτσι
Ποιον θα καλούσες σε μία έκτακτη ανάγκη: Μπιανκόν
Ποιος μιλάει περισσότερο: Μπιανκόν
Ποιον θα εμπιστευόσουν να σε κουρέψει: Κανέναν
Ποιος γυμνάζεται περισσότερο: Νομίζω Ποντένσε-Τσικίνιο-Μπιανκόν
Το πιο αστείο παρατσούκλι: Καλογερόπουλος (Κάλο), επειδή είναι το όνομα από έναν τραγουδιστή στη Γαλλία.
Με ποιους θα πήγαινες διακοπές: Μπιανκόν
Q&A with @RemyCabella 💬— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 12, 2025
Teammates edition 👀 pic.twitter.com/HMonoznu7X
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.