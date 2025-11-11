Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου σχολιάζει την μέχρι τώρα διαχείριση πρωταγωνιστών του ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκου, σε σχέση και με την αυτοκριτική που έγινε για την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Μπράβο στον ΠΑΟΚ! Από το βράδυ της Κυριακής και χθες Δευτέρα κυριαρχεί αυτοκριτική στάση για την ήττα με 2-1 από τον Παναθηναϊκό. Ένα από τα θέματα που συζητούνται εντός της ομάδας έχει να κάνει και με τη διαχείριση συγκεκριμένων παικτών.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Ράζβαν Λουτσέσκου σε όλη την προπονητική πορεία του έχει να κάνει με τη διαχείριση προσωπικοτήτων. Εδώ βέβαια πρόκειται για τη διαχείριση χρόνου και συμμετοχής συγκεκριμένων παικτών που αυτοδικαίως βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ομάδας. Είναι σχεδόν αναντικατάστατοι! Αλήθεια είναι! Και ποια ομάδα δεν έχει τέτοιους παίκτες.

ΝΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΪΤΕ

Είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο σούπερ σταρ του ελληνικού πρωταθλήματος που εκτός όλων των προτερημάτων με την μπάλα στα πόδια, είναι και καλός αθλητής, με πολλά τρεξίματα, εντάσεις, σωματικές και μυϊκές αντοχές. Σπάνιο φαινόμενο να υποστεί θλάση, κάτι που έγινε προχθές και θα τον αφήσει έξω για μίνιμουμ τρεις εβδομάδες. Κρατάμε να δούμε και το διάστημα αποθεραπείας. Ακόμη και σε αυτό μπορεί να είναι ξεχωριστός… Προς το παρόν ο Λουτσέσκου που τον έχει βοηθήσει να ωριμάσει και να αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες μέσα στην ομάδα, δεν φοβάται να τον χρησιμοποιήσει πολύ και σε 17 αγώνες να του δώσει 1378 λεπτά. Είναι ο δεύτερος στην ομάδα.

Πρώτος ο Μεϊτέ! Εδώ είναι ένα θέμα. Παίζει 20 στα 20 και προσέξτε διαφορά με τον δεύτερο. Αν ο Ντέλιας έφθασε στα 1378 λεπτά, ο Γάλλος είναι στα 1659 σε σύνολο 1800 που έχει παίξει όλος ο ΠΑΟΚ! Έτυχε ο Λουτσέσκου να μην τον ξεκινήσει με Λεβαδειακό και Θέλτα. Έτυχε (; ) ο ΠΑΟΚ να τα χάσει εύκολα και τα δύο, με κακές εμφανίσεις. Τώρα όμως που έκλεισε αυτή η περίοδος αγώνων του Οκτωβρίου, εντός ομάδας σκέφτονται αρκετά αυτή τη διαχείριση του Γάλλου. Μα όλα τα ματς; Σε όλα -σχεδόν- βασικός. Στα δέκα ματς μέχρι τα Χριστούγεννα από τις 23 Νοεμβρίου, η διαχείρισή του μάλλον θα αλλάξει. (Πλάκα είχε που το καλοκαίρι ο Μεϊτέ είχε αμφιβολίες αν το συμβόλαιο για τη δεύτερη χρονιά θα ανανεώνονταν αυτόματα με βάση τις συμμετοχές του και το όριο του 60%).

Υπάρχει ΚΑΙ ο τερματοφύλακας. Για πρώτη φορά στα χρονικά του στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου μοιράζει τον χρόνο. Ο δεύτερος Τσιφτσής βρήκε ρυθμό και τώρα παίζει σαν πρώτος. Στις θητείες του στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου στηρίχθηκε σε έναν βασικό (Πασχαλάκη και Κοτάρσι) φέτος κάτι πάει να αλλάξει. Θα το συνεχίσει; Η εκτίμηση είναι ότι από τη διακοπή και μετά θα τους μοιράσει διοργανώσεις.

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ-ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΚΑΙ ΝΤΕΡΜΠΙ

Όλα αυτά (και άλλα για τη διαχείριση του ρόστερ) μέχρι τώρα. Τα ζυγίζει ο Λουτσέσκου και σε κάθε περίπτωση θα κριθεί στο τέλος για το τι θα πετύχει αναφορικά με την απόδοση αυτών των παικτών και των άλλων, μαζί και όλης της ομάδας. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα του δεν πήγε όσο πιο φρέσκια γίνονταν στο τελευταίο ντέρμπι κι αυτό είναι ένα ζήτημα σε χρονιά απαιτήσεων και τόσων πολλών αγώνων.



Και χθες πάντως στον ΠΑΟΚ σκέφτονταν αρκετά τέτοια θέματα διαχείρισης, όπως και την πνευματική προετοιμασία για το τελευταίο ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε στο γήπεδο αποφασισμένος. Ναι, μετά από ένα μήνα με αγώνες στα… κόκκινα υπάρχει μία δικαιολογία, για μία φορά όμως. Δεύτερη δεν πρέπει να υπάρξει και σε αυτή την πνευματική διαχείριση-προετοιμασία.



* Ο Λανουά είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύει τους διαιτητές κι εφόσον μιλάει δημοσίως, κάτι παρόμοιο πρέπει να κάνει και με το κοινό. Γι άλλη μία φορά δεν το κάνει για να εξηγήσει τον κανονισμό. Γιατί βαριέται; Πολύ εύκολα θα μπορούσε να το πραγματοποιήσει και για τις φάσεις ενός ντέρμπι όπως το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, έστω κι αν αυτές ήταν μακριά από την περιοχή. Υπάρχει κανονισμός, μπορεί και πρέπει να εξηγείται σε όλους.

* Κάτι ακόμη διαιτητικό και επικοινωνιακό. Για όσους έχουν ζήσει δεκαετίες του ‘80 του ‘90 του 2000 και μέχρι το 2016, είναι κωμικοτραγικό εν έτη 2025 στην Ελλάδα, να αναλώνονται ποδοσφαιρικές εκπομπές κατά 60-70-80% σε θέματα διαιτησίας, με το σκεπτικό ότι αυτά «πουλάνε». Πολύ μειωτικό για τους φιλάθλους, αλλά και για όσους μόχθησαν να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο από το 100-0 που κυριαρχούσε. Το ίδιο ισχύει και για τις ΠΑΕ που εδώ και τόσο καιρό ποντάρουν σε τέτοιες πολιτικές μπας και αποπροσανατολίσουν, μπας και πείσουν ότι «παθαίνουν ό τι παθαίνουν» λόγω διαιτησίας.

* Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όπως είχε προαναγγείλει κράτησε χαμηλούς τόνους για το μνημόνιο του ΑΣ και από την πλευρά της καταθέτει αυτή την εβδομάδα τις αντιπροτάσεις της. Καλό κουράγιο σε όλους και υπομονή…

