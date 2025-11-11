Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το αρνητικό ρεκόρ που ανάγκασε ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ, τα γκολ που λατρεύει ο Ισπανός προπονητής και την συγκλονιστική εμφάνιση του Έρικ Πάλμερ Μπράουν.

Η προπονητική ταυτότητα του Ράφα Μπενίτεθ εκτός από winner, έχει ακόμη μια λέξη στη βιτρίνα, στη πρώτη γραμμή. Τον πραγματισμό. Την ευελιξία που στο τέλος της ημέρας θα φέρει το ζητούμενο. Το αποτέλεσμα. Ο Ισπανός προπονητής επένδυσε στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι, στο διάστημα που γνώριζε ότι τα αποθέματα ενέργειας των ποδοσφαιριστών του μετά το ταξίδι και την νίκη στο Μάλμε, θα ήταν σε επίπεδα απόλυτα λειτουργικά με το σχέδιο. Σε ένα βράδυ που δεν είχε δεξιό μπακ, δεν διέθετε τους δύο βασικούς του σέντερ φορ, είχε εκτός τον Ρενάτο και ανέτοιμους τους Μπακασέτα και Πελίστρι, ο πολύπειρος κόουτς παρουσίασε ένα σύνολο που οδήγησε το παιχνίδι στην ένταση, την δύναμη, στις δεύτερες μπάλες και δικαιώθηκε πετυχαίνοντας δύο γκολ στο καλύτερο διάστημα του Τριφυλλιού στο ματς, από το 16' μέχρι και το 30'. Στο δεύτερο μέρος άφησε ακόμη περισσότερο την μπάλα στον ΠΑΟΚ, περίμενε στο μισό γήπεδο, βρήκε απόλυτη τακτική συνέπεια από όλους και με μία εικόνα άσχημη στο μάτι αλλά απόλυτα αποτελεσματική και συμβατή με την περίσταση, έφτασε στους υπερπολύτιμους τρεις βαθμούς.

Εξαφάνισε επιθετικά τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός

Πάνω από όλα, όμως, πήρε αυτό το ντέρμπι επειδή ανάγκασε τον ΠΑΟΚ, σε κάτι που δεν του είχε ξανασυμβεί σε ολόκληρο το πρωτάθλημα. To Tριφύλλι εξαφάνισε επιθετικά την πιο παραγωγική ομάδα της φετινής Super League. Το εξαιρετικό σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου δημιουργεί 1.9xGoals ανά παιχνίδι. Τι έκανε στη Λεωφόρο;

Σχεδόν τίποτα. 0.29xGoals ήταν η επίδοση του ''δικεφάλου'' του Βορρά, με τον Παναθηναϊκό να τα καταφέρνει χάρη στην απόλυτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του, το εξαιρετικό διάβασμα για αποσύνδεση της μεσαίας γραμμής από την δημιουργία και την προσήλωση στο σχέδιο της επανάληψης. Ποτέ, καμία ομάδα μέχρι και το βράδυ της Κυριακής δεν είχε κατεβάσει τόσο χαμηλά την παραγωγή φάσεων του ΠΑΟΚ που στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ήταν στο 1.59 και με τον Ολυμπιακό στο 1.44.

Είναι σημαντικό το γεγονός για τον Ράφα Μπενίτεθ πως κατάφερε να πείσει τους παίκτες του στην διαχείριση του παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος με έναν τρόπο που σε κάνει να υποφέρεις. Πίσω από την μπάλα. Με άμυνα, άμυνα, άμυνα και συνεχόμενες μονομαχίες. Στο μέλλον κι όταν θα έχει αποκτήσει περισσότερο ποιοτικό χρόνο προπόνησης με τους παίκτες του, η απαίτηση θα είναι διαφορετική. Με την κατάσταση που είχε στα χέρια του, έκανε εκείνο που εμπεριείχε το μικρότερο δυνατό ρίσκο και δικαιώθηκε από την εικόνα και το αποτέλεσμα.

Τα γκολ που λατρεύει ο Ράφα

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τα γκολ της νίκης μέσα από τον τρόπο που λατρεύει ο προπονητής του. Δύο επιθέσεις με τοποθετήσεις στον χώρο και άμεσα εκτελεσμένες. ''Έχω κάνει μια έρευνα και έχω διαπιστώσει πως τα περισσότερα γκολ μπαίνουν με λιγότερες από έξι πάσες. Το τίκι-τάκα είναι χάσιμο χρόνου, το άμεσο ποδόσφαιρο δεν με αντιπροσωπεύει, χρειάζεται μια ισορροπία'' είχε δηλώσει σε μία πρόσφατη συνέντευξή του.

Από δύο φάσεις που ξεκίνησαν από πλάγια άουτ, το Τριφύλλι έκανε αυτό που ζητά ο προπονητής. Γρήγορες συνεργασίες, αμεσότητα, αιφνιδιασμός του αντιπάλου πριν οργανωθεί καλά πίσω από την μπάλα.

Κανένα από τα δύο γκολ δεν ήρθε με περισσότερες από έξι πάσες. Στο πρώτο μετά το κλέψιμο του Σιώπη, ο Τσιριβέγια ανοίγει στον Κυριακόπουλο, σέντρα πάρε-βάλε, Πάντοβιτς, γκολ. 1-0. Στο δεύτερο, μετά το πλάγιο, η μπάλα φτάνει στον Κυριακόπουλου που με την κίνησή του προς τα μέσα δημιουργεί χώρο. Ο Γεντβάι παίζει το 1-2 με τον Τετέ που έχει φροντίσει να τραβήξει δύο παίκτες, ο Κροάτης σουτάρει και κάπως έτσι έγινε η δουλειά.

Πάλμερ Μπράουν: The terminator

Ο Κυριακόπουλος έχει άμεση συμμετοχή και στα δύο γκολ, ο Πάντοβιτς άνοιξε το σκορ, ο Γέντβαι ήταν η ευχάριστη έκπληξη σε ρόλο δεξιού μπακ αλλά mvp του Παναθηναϊκού δεν ήταν άλλος από τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Όπως και το βράδυ της Πέμπτης στο Μάλμε.

Δεν χρειάζεται να πούμε ή να γράψουμε πολλά. Μια ματιά στους αριθμούς του στο Wyscout φτάνουν και περισσεύουν, καθώς είναι απλά εντυπωσιακοί!

12/14 κερδισμένες μονομαχίες

3/4 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες

14 επανακτήσεις κατοχής της μπάλας

Απλά συγκλονιστικός...