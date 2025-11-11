Άρης: «Η Ουιντάντ Καζαμπλάνκα είναι σε συζητήσεις με τον Άρη για τον Χαμζά Μεντίλ»
Κατά τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η Μαροκινός αριστερός full back είναι ο βασικός στόχος της Ουιντάντ Καζαμπλάνκα – πρόσφατα απέκτησε τον Χακίμ Ζίγες – και μάλιστα προχώρησε σε επαφές με τον Άρη για την απόκτησή του. «Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες μας η Ουιντάντ βρίσκεται πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας με τον διεθνή Μαροκινό Χάμζα Μεντίλ για την προσεχή χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Οι συζητήσεις μεταξύ του παίκτη, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Άρη Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε καλό δρόμο», αναφέρει το Africafoot σημειώνοντας επίσης ότι οι πρώτες επαφές έγιναν το περασμένο καλοκαίρι.
Ο Χαμζά Μεντίλ έχει συμβόλαιο με τον Άρη έως το καλοκαίρι του 2026 ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει και option επέκτασης γι’ ακόμη έναν χρόνο.
