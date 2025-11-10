Οργανωμένοι ΑΕΛ: «Παίκτες και προπονητής ντρόπιασαν το Άλογο, ας αναλάβουν ευθύνες»

Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ ξέσπασαν κατά της ομάδας τονίζοντας πως το μόνο που έφτασε στο μέγεθός της στο Αγρίνιο ήταν ο κόσμος.

Η ήττα της ΑΕΛ με 3-0 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League δεν πέρασε χωρίς αντίδραση από τους οπαδούς της ομάδας. Οι οργανωμένοι των «βυσσινί» έβγαλαν ανακοίνωση μιλώντας για ντροπιαστική εικόνα των παικτών, του προπονητή και του επιτελείου στο Αγρίνιο και για περαστικούς που δεν νιώθουν το μεγαλείο του κλαμπ και πρέπει είτε να αναλάβουν τις ευθύνες τους είτε να αποχωρήσουν.

Η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΛ

«Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0 (08.11.2025)

Άλλη μια αγωνιστική που το μόνο που θύμιζε ΑΕΛ ηταν ο κόσμος της. Άλλη μια αγωνιστική που παίχτες προπονητής και επιτελείο ντρόπιασαν το Άλογο. Η διοίκηση έχει καταδικάσει την Ομαδα με τις επιλογές της και δείχνει ανίκανη να σηκώσει στους ώμους της το βάρος της Ομάδας.

Καλούμε όλο τον κόσμο να συνεχίζει να στηρίζει την Ομάδα με λύσσα, όπως κάνει μέχρι τωρα, μέχρι και την επίτευξη του στόχου. Το μοναδικό όπλο της Ομάδας για να σωθεί η χρονιά είναι ο λαός της, που την ακολουθεί σε χαρές και λύπες. Όλοι οι υπόλοιποι περαστικοί που δεν νιώθουν ούτε στο ελάχιστο το μεγαλείο της Ομάδας ας αναλαβουν επιτέλους τις ευθύνες τους ή ας μας αδειάσουν την γωνία.

Υ.Γ. ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΠΑΔΩΝ. Πόσο μάλλον σε μετακινήσεις σαν τη χθεσινή που η διάθεση και η συνεννόηση μεταξύ των οπαδών ξεπερνάει όλα τα εμπόδια.

ΑΕΛ ΘΥΡΑ 1»