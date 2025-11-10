Ο Μίλος Πάντοβιτς μίλησε στο Gazzetta για την εμπειρία του στα ντέρμπι που τον βοήθησε, το πρώτο του γκολ σ' ένα τέτοιο ματς και την πίστη του για την πρόοδο της ομάδας που έρχεται.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη του φετινή νίκη σε μεγάλο ματς επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Ένας από τους πρωταγωνιστές του στη χθεσινή βραδιά ήταν ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, Μίλος Πάντοβιτς.

Ο Σέρβος επιθετικός των «πρασίνων» μίλησε στο Gazzetta μετά την πρώτη του εμπειρία σε μεγάλο παιχνίδι στην Ελλάδα, αφού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εκείνος ήταν εκτός αποστολής.

Αναφέρθηκε αρχικά στην ικανοποίηση και την χαρά που ένιωσαν αυτός και οι συμπαίκτες για τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ τονίζοντας πως επρόκειτο για ένα ματς που ήξερε πως σημαίνει πολλά για τους οπαδούς της ομάδας.

«Αισθανόμαστε υπέροχα. Αυτό είναι ένα ντέρμπι, ένα μεγάλο παιχνίδι. Ναι χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη. Κάναμε το καλύτερο σαν ομάδα. Είμαστε χαρούμενοι, επειδή κερδίσαμε. Ξέρουμε τι σήμαινε αυτό το παιχνίδι για τους οπαδούς μας. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».



Στην συνέχεια εξήγησε τον λόγο που θεωρεί πως μπόρεσε να παίξει καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο 23χρονος φορ του «τριφυλλιού» επεσήμανε πως οι αντίστοιχες εμπειρίες που είχε από τα ντέρμπι που έπαιξε στην πατρίδα του, όταν ανήκε στον Ερυθρό Αστέρα και έπαιζε ενάντια στην Παρτιζάν, τον βοήθησαν, αφού στην ουσία ήξερε πως να διαχειριστεί τις καταστάσεις που προκύπτουν σε τέτοια ιδιαίτερα ματς.

«Ναι, ναι, είχα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα, όταν ήμουν μικρός, ενάντια στην Παρτιζάν. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας παιχνίδι. Γνωρίζω πώς να παίζω αυτό του είδους τα παιχνίδια, γιατί ξέρετε μερικές φορές δεν παίζεται πολύ ποδόσφαιρο σ' αυτά. Μπορεί να έχεις δύο τρεις ευκαιρίες τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτείς και να σκοράρεις. Απόψε εμείς το κάναμε αυτό και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

☘️ Οι δηλώσεις του Πάντοβιτς στο Gazzetta μετά την νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ.#paofc pic.twitter.com/0WgqkCDVBX — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 10, 2025

Και δεν είναι τυχαία η τελευταία του φράση, αφού ο ίδιος θεωρεί πως αυτός είναι ο τρόπος για να καταφέρει η ομάδα να φτάσει στο επίπεδο που θέλει. Να κάνει δηλαδή συνεχόμενες νίκες, σε σημαντικά και όχι μόνο παιχνίδια, έτσι ώστε να χτίσει και πάλι την αυτοπεποίθησή της ενώ παράλληλα θα δουλεύει για να βελτιώνεται.

«Ναι βέβαια. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε τέσσερις νίκες σε πέντε παιχνίδια με τον νέο κόουτς. Τώρα έχουμε δύο εβδομάδες για να προετοιμάσουμε τα επόμενα παιχνίδια. Νομίζω πως μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, θα δούμε τι θα συμβεί στα επόμενα παιχνίδια».