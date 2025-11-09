Πάντοβιτς: «Ξέραμε πώς εάν δίναμε τη μάχη όλοι μαζί θα νικούσαμε»

Ο επιθετικός της ομάδας του Παναθηναϊκού, Μίλος Πάντοβιτς, που ήταν εκ των σκόρερ του στο 2-1 με τον ΠΑΟΚ σχολίασε το παιχνίδι.

Ο Πάντοβιτς μιλώντας στη COSMOTE TV μετά το 2-1 του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ είπε μεταξύ άλλων: «Γνωρίζαμε ότι θα αντιμετωπίζαμε έναν καλό αντίπαλο αλλά ξέραμε πώς εάν δίναμε τη μάχη όλοι μαζί θα νικούσαμε. Αξίζαμε την αποψινή νίκη.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι δεδομένου ότι νικήσαμε και ήταν πολύ σημαντικό για εμάς και τον κόσμο μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να σκοράρω το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο: και εγώ και η ομάδα».