Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε αναγκαστική αλλαγή στην αναέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίοι.

Ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδας για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός με τη συμπλήρωση 75 λεπτών στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηραίο.

Το ιατρικό επιτελείο των Θεσσαλονικιών μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έκρινε πως ο «Ντέλιας» δεν μπορούσε να συνεχίσει το ματς και ο Λούκα Ιβανούσετς τον αντικατέστησε.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις τις επόμενες ώρες, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Θυμίζουμε πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα τελευταία ματς της Εθνικής Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με τη Σκωτία στο Φάληρο και με τη Λευκορώσια στην Ουγγαρία. Θυμίζουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει ήδη αποκλειστεί από τη διοργάνωση.