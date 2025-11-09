Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη μάχη της Κρήτης που πήρε πιο εύκολα η ΑΕΚ (φτωχό το 0-1), εστιάζει σε πρόσωπα, στον Πινέδα και στα γκολ που ακυρώθηκαν...

Αποτελούσε μεγάλη ανάγκη για την ΑΕΚ να φύγει αλώβητη από τη (ποδοσφαιρική)...μάχη της Κρήτης με αντίπαλο τον ΟΦΗ, τόσο επειδή προηγήθηκε το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Ευρώπη με την Σάμροκ Ρόβερς, όσο και για να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, κοινώς στους τρεις, ή στους τέσσερις πόντους. Παράλληλα ήταν και αναγκαίο προκειμένου να πάει στη διακοπή που έφτασε για τις υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων με ηρεμία και δίχως περισσότερη εσωστρέφεια και προβληματισμό. Παράλληλα αν και επικράτησε με το φτωχό 0-1 στο Παγκρήτιο, η εικόνα της δεν επιτρέπει μουρμούρα, ειδικά με το τρόπο που έπαιξε και απείλησε στο δεύτερο 45λεπτο την εστία, του μεγάλου πρωταγωνιστή του αγώνα πριν έρθει το γκολ του Πινέδα: του Λίλο κοινώς... Τη στιγμή που κατά τη διάρκεια του αγώνα και στο πρώτο 45λεπτο με το σκορ στο 0-0, της στέρησαν γκολ, το οποίο κατά τη προσωπική μου άποψη (και πολλών ακόμη, αλλά και της ΑΕΚ), κακώς το ακύρωσαν!

Αυτή η αλλαγή ποδοσφαιρικής προσέγγισης από τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές στο δεύτερο 45λεπτο του αγώνα ήταν και η αιτία που κατάφερε η ΑΕΚ τελικά να φτάσει στο τρίποντο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η κυριαρχία της αφορούσε όλο το ματς, ωστόσο οι σωστές κινήσεις, συνεργασίες, επιλογές στις επιθέσεις της Ένωσης, ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο και έφεραν ένα υπέροχο γκολ από τον σούπερ καιρό τώρα Πινέδα και σπουδαίες ευκαιρίες σωστά δημιουργημένες από τα άκρα και τον άξονα. Η ομάδα του Νίκολιτς είχε καθαρά τετ α τετ με Κοϊτά (δις) Γκατσίνοβιτς, Πιερό και Πινέδα, όλα στο δεύτερο 45λεπτο και προτού φτάσει στο νικητήριο γκολ του "magito" από το Μεξικό, ενώ παράλληλα απείλησε με στατικές φάσεις: δυο φορές με Μουκουντί, άλλη μια με Γιόβιτς, ενώ από κόρνερ βρήκε και γκολ (ακόμη ένα που ακυρώθηκε) με τον Γιόβιτς. Εννοείται πως ήταν ένα παιχνίδι όπου πρέπει να εμπέδωσαν στην Ένωση πως χρειάζεται να βάζουν... τρία γκολ για να μετρήσει έστω ένα...

Άντε όμως να δεχθούμε πως στο τέρμα που σημειώνει με υπέροχη κεφαλιά ο Λούκα Γιόβιτς, έχει προηγηθεί φάουλ (ότι δηλαδή σπρώχνει ο Μουκουντί τον αντίπαλο με το ένα χέρι), στη φάση με πρωταγωνιστή τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος σκοράρει και θα έφερνε στη θέση οδηγού την ΑΕΚ στο ματς από το 12' παρακαλώ, γιατί να μη μετρήσει το τέρμα; Πού προκύπτει παράβαση του Πορτογάλου στον αντίπαλό του; Πουθενά και το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ και δεν πρέπει να το επιτρέψουν να γίνει γιατί σε όλο το ματς οι παίκτες του ΟΦΗ όταν αισθάνονταν επαφή, η επιλογή τους φυσικά ηταν, να πέσουν με τέτοιες απόφασης αστείες του διαιτητή. Το απίστευτο είναι πως το έκαναν και σε μια μεταξύ τους επαφή, πλάτη με πλάτη, λίγο πριν δεχθεί το γκολ η ομάδα τους: η δύναμη της συνήθειας θα πει κανείς ειδικά για τον Καραχάλιο που έκανε σίγουρα ρεκόρ πτώσεων στον αγωνιστικό χώρο. Γενικά κάκιστη η εικόνα της ομάδας που πρόσφατα ανέλαβε ο Κόντης (με πολλές απουσίες βέβαια) και δεν είχε ούτε μισή στιγμή υποψίας απειλής.

Για την ΑΕΚ υπάρχουν οφέλη στο καθαρά αγωνιστικό και σε πρόσωπα από τη συγκεκριμένη νίκη. Πρέπει κανείς να σταθεί στον Πινέδα προφανώς, ο οποίος με την επιστροφή του από την περασμένη διακοπή, είναι κορυφαίος για την Ένωση (μαζί με τον Ρότα) και ο λόγος για τον οποίο η ομάδα του Νίκολιτς έχει δυο νίκες, αφού αυτός σκόραρε με Παναιτωλικό εντός και με ΟΦΗ εκτός... Αλλά δεν είναι τα γκολ μόνο (που είναι τα πλέον καθοριστικά) αλλά η συνολική παρουσία του Μεξικανού άσου στον αγωνιστικό χώρο σε όλα τα ματς (και στα άσχημα της Ένωσης όπως στο Φάληρο, ή με Σάμροκ Ρόβερς). Πρώτο σημαντικά καλό ματς για τον Ζοάο Μάριο, πολύ καλός ο Πένραις, με διάθεση ο Κοϊτά και ο Γιόβιτς (και κάποιες καλές επιλογές στο κράτημα και το χτίσιμο ενώ σκόραρε και δεν έφταιγε για το γκολ του που ακυρώθηκε), αλλά και θετικός Γκατσίνοβιτς σαν δεξί μπακ (τον οποίο βλέπουμε να παίζει σε πολλές θέσεις και έτσι δεν γίνεται και δεν τον βοηθάει...) που θα μπορούσε να είναι καθοριστικός αν είχε κάποιες στιγμές καλύτερες αποφάσεις!

Εν κατακλείδι ένα σημαντικό τρίποντο για τη διακοπή και το γεγονός ότι θα πάει η ΑΕΚ σε αυτή με ηρεμία, κάτι που μετατρέπει το διπλό με τον ΟΦΗ σε μεγάλη αξίας και ουσίας βαθμολογικά και φυσικά για τη ψυχολογία της ομάδας, πάντα παίζουν ρόλο οι νίκες ειδικά σε ομάδες υπό δημιουργία, με νέο προπονητή και νέα πρόσωπα (τουλάχιστον κατά το ήμισυ) στην ενδεκάδα... Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και να προσπερνάμε πώς ακολουθεί πρόγραμμα, τριάδα αγώνων πιο συγκεκριμένα, που μπορείς να τα χαρακτηρίσει κανείς με το κοινότυπο "φωτιά". Θυμίζω μετά τη διακοπή ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει τον Άρη εντός έδρας, την Φιορεντίνα στην Ιταλία και πάει (από ταξίδι και δύσκολο παιχνίδι) στην Λεωφόρο να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό! Θα γράψουμε και θα ...μιλήσουμε για τα επόμενα πιο συγκεκριμένα στις επόμενες μέρες. Από τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς εκτιμώ εύκολα πόσο πιο δύσκολη θα ήταν η διακοπή και η τριάδα αγώνων που ακολουθεί με γκέλα στην Κρήτη...

***Υπέροχο να βλέπεις στην όμορφη πατρίδα σου, στην Κρήτη, τον κόσμο της ΑΕΚ να στήνει το δικό του πάρτι στο πέταλο και να γνωρίζεις ότι σε αυτό βρίσκονται όμορφοι άνθρωποι και πρόσωπα με δεσμούς ζωής, ακόμη πιο όμορφο ότι είδαν την αγαπημένη τους ομάδα να κερδίζει στην πόλη τους... Ακόμη καλύτερο για όσους βέβαια ταξίδεψαν με το πλοίο να βρεθούν στο πλευρό της και θα γυρίσουν στο πλοίο για να επιστρέψουν στα σπίτια του με καλή διάθεση παρά την κούραση...