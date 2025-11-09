Ένα λεπτό μετά το πρώτο μισάωρο και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το 2-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ με δυνατό σουτ του Γεντβάι έξω από την περιοχή.

Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο πρώτο μισάωρο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το δεύτερο γκολ των «πρασίνων». Συγκεκριμένα στο 31' ο Γεντβάι έδωσε την μπάλα στον Τετέ, εκείνος του έστρωσε και ο Κρόατης έκανε ένα διαγώνιο τελείωμα σαν σέντρα σουτ που βρήκε στον Μεϊτέ και κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή για το 2-0 του «τριφυλλιού».