Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Δυνατό σουτ του Γεντβάι για το 2-0 του «τριφυλλιού» (vid)
Ένα λεπτό μετά το πρώτο μισάωρο και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το 2-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ με δυνατό σουτ του Γεντβάι έξω από την περιοχή.
Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο πρώτο μισάωρο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το δεύτερο γκολ των «πρασίνων». Συγκεκριμένα στο 31' ο Γεντβάι έδωσε την μπάλα στον Τετέ, εκείνος του έστρωσε και ο Κρόατης έκανε ένα διαγώνιο τελείωμα σαν σέντρα σουτ που βρήκε στον Μεϊτέ και κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή για το 2-0 του «τριφυλλιού».
@Photo credits: eurokinissi
